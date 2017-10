Ligue des Champions : Lionel Messi atteint la barre des 100 buts

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Contre l'Olympiakos, Lionel Messi a marqué son troisième but cette saison en Ligue des Champions. Avec cette réalisation, l’Argentin atteint la barre mythique des 100 buts en Coupe d'Europe.

Réduits à 10 en fin de première période, le FC Barcelone n’a pas tremblé pour autant. Et pour cause, le club catalan possède dans ses rangs Lionel Messi qui a su encore faire la différence quasiment à lui tout seul. Buteur et passeur décisif, le numéro 10 blaugrana en est désormais à 100 réalisations en Coupe d'Europe.





Plus rapide que Ronaldo pour atteindre 100 buts

Certes, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 110 buts. Mais contrairement au Portugais, il a fallu 16 rencontres de moins à Lionel Messi pour atteindre la barre des 100 réalisations. C’est par l’intermédiaire d’un coup-franc magistral que la Pulga a trompé la vigilance de Proto, le portier de l’Olympiakos.

C’est donc en 122 matches que l’Argentin a marqué 100 buts en Coupe d’Europe. Tout a commencé le 2 novembre 2005 contre une autre équipe grecque, en l’occurrence le Panathinaïkos lors d’une victoire 5-0 du Barça où le futur numéro 10 catalan marquait le 3ème but des Blaugrana. Pour être plus précis, Messi a marqué 97 buts en 118 matches de C1, et 3 buts lors de 4 matches en Supercoupe d’Europe.









Déjà 50 buts en 2017

Depuis 7 ans, le quintuple Ballon d’Or possède une statistique incroyable. A chaque fois depuis 2010, il est parvenu à inscrire au moins 50 buts sur une année civile, exception faite pour 2013 où il n'a trouvé le chemin des filets « que » 45 fois. Sa réalisation contre l’Olympiakos est d’ailleurs son cinquième but en 2017 !

Alors qu’il reste encore près de deux mois de compétition, Lionel Messi pourrait se rapprocher des performances de ses meilleures années. En 2012, il avait inscrit 91 buts. Si ce chiffre semble hors d’atteinte, les 59 buts de 2011 et 2016 devraient être dépassés s’il continue à ce rythme. En Liga, Messi est déjà le meilleur buteur avec 11 buts en seulement 8 rencontres. La fin de l’année 2017 risque d’être très intéressante avec Lionel Messi à ce niveau.