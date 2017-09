Ligue des Champions : Lionel Messi bientôt centenaire

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La rencontre entre le FC Barcelone et la Juventus a été illuminée par Lionel Messi. Auteur de 2 buts, l’Argentin a une nouvelle fois gagné le match à lui tout seul. Il se rapproche des 100 buts en C1.

Au début de saison, après la Supercoupe d’Espagne, des inquiétudes naissaient autour du FC Barcelone. Sans Neymar parti au PSG, c’était la fin de la MSN. Mais pas du potentiel offensif du FC Barcelone. Les Catalans ont su profiter de l’arrivée d’Ousmane Dembélé, mais ils ont surtout conservé Lionel Messi et son génie.









96 buts en Ligue des Champions

Hasard du calendrier, les deux dernières rencontres de Lionel Messi en Ligue des Champions étaient contre la Juventus Turin en quart de finale. Les Bianconneri n’avaient pris aucun but, et avaient éliminé les Catalans. Cette fois, le match a pris une tournure totalement différente avec un Lionel Messi au sommet de son art. Comme le dit Sport ce mercredi matin, le meilleur trident offensif du FC Barcelone est constitué de « Messi, Messi et Messi ! »

Il a d’abord ouvert le score en toute fin de match (45ème) en combinant à l’entrée de la surface avec Luis Suarez. Le reste est juste magnifique, sa frappe du gauche est venue tromper Buffon, impuissant sur ce coup-là. 10 minutes après le début de la seconde période, il s’inflitrait sur le côté droit de la défense turinoise mais sa frappe était repoussée sur la ligne. Rakitic en profitait pour doubler la mise. Peu après l’heure de jeu, décalé par Iniesta, Messi ne laissait une nouvelle fois aucune chance à Buffon. (3-0, 69ème). Avec ces réalisations, il en est désormais à 96 buts en Ligue des Champions et se rapproche à grande vitesse des 100 buts dans la compétition.













Cinq frappes, trois cadrées, deux buts... et demi

Lors de la rencontre, les chiffres de Messi ont été aussi impressionnants. Il a réussi 84% de ses passes et a essentiellement joué vers l’avant. Mais surtout l’Argentin a trouvé le cadre à trois reprises. Il a marqué deux fois, et sur sa troisième tentative entre les poteaux, le ballon a été repoussé sur la ligne mais a profité à Rakitic sur le deuxième but.

Depuis le début de la saison Messi est dans une forme incroyable. Ce week-end, il inscrivait un triplé contre l’Espanyol lors du Derby, et lors de la journée précédente, c’est aussi le numéro 10 catalan qui marquait les deux buts du succès contre Alaves (0-2). A ses cinq buts en Liga, et son doublé en Ligue des Champions il faut ajouter un but lors de la défaite lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne contre le Real. Cela semble déjà si loin, car le Messi de ces derniers jours gagne tous ses matches à lui tout seul.