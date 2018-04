Ligue des champions : Liverpool, un prétendant inattendu

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

C'est un scénario que peu avaient vu venir, mais Liverpool est aujourd'hui en demi-finale de Ligue des champions et n'a jamais semblé aussi proche d'une finale historique. Les Reds sont en quête d'un sacre qui les fuit depuis 2005. Mais en venant à bout d'une AS Roma, dépassée, (5-0), ce mardi soir à Anfield, Liverpool a fait un bon considérable. Impensable en début de saison, Jürgen Klopp et ses hommes entrent désormais dans la cour des très grands.

Une attaque de feu

Rares sont les matches durant lesquels Liverpool n'offre pas de spectacle cette saison. Emmené par un trio d'attaquants capable de faire craquer toutes les défenses, Liverpool est une équipe agréable à regarder. Un joueur en particulier symbolise la forme de cette équipe : Mohamed Salah. L'ancien Romain se trouve dans la forme de sa vie avec 43 buts en 47 matches, des chiffres qui lui permettent de tutoyer les hautes sphères du football européen au même titre que Messi et Ronaldo. L'Égyptien est en passe de faire tomber de nombreux records. Ce denier se trouve à quatre unités de l'illustre Ian Rush (47 buts/1983-1984), meilleur buteur des Reds sur une saison, toutes compétitions confondues. Toutefois s'il est évidemment le maillon fort de son équipe, Salah est parfaitement épaulé par Firminio et Mané. Avec 28 buts inscrits à eux trois cette saison en Ligue des champions, le trio d'attaquant des Reds fait assurément partie des meilleurs.









Jürgen Klopp en chef d'orchestre

«Nous ne sommes pas Barcelone nous nous battrons avec tout ce que nous avons pour assurer notre qualification en finale», déclarait modestement en zone mixte, Jürgen Klopp, après la victoire fleuve des siens face à la Roma mercred soir (5-2). Si les Reds ne jouent peut-être pas comme les Barcelonais, les joueurs du technicien allemand sont encore en lice pour remporter la Coupe aux grandes oreilles, tout le contraire de leurs homologues catalans. Arrivé à Liverpool en octobre 2015, Jürgen Klopp a très vite conquis son monde outre-Manche. En perte de vitesse lors de son arrivée, Liverpool a su redresser la barre et retrouver ainsi son standing d'antan sous sa houlette. Ainsi les Reds rêvent d'un sacre européen en Ligue des champions, et pourraient finir sur le podium de Premier League pour la deuxième saison consécutive. Après s'être fait un nom en Bundesliga, le coach allemand est en train de gagner une nouvelle fois son pari avec Liverpool.