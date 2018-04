Ligue des champions : Luis Suarez n’a plus marqué à l’extérieur depuis 2 ans !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain de la qualification de l’AS Roma, il est légitime de s’interroger sur les raisons de la défaillance du FC Barcelone. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer l’incapacité des Catalans à gêner les Romains, le manque d’efficacité de Luis Suarez est pointé du doigt.





Un but cette saison en C1, aucun à l’extérieur sur la scène européenne depuis 2 ans

Luis Suarez a joué 10 rencontres cette saison en Ligue des Champions, et ce n’est qu’au cours de la 9ème qu’il est enfin parvenu à ouvrir son compteur but. C’était contre l’AS Roma lors du quart de finale aller (4-1). Malheureusement pour lui, ses statistiques de cette saison sont similaires à celles de l’an dernier, où il n’a inscrit que 3 buts en 9 rencontres.

Cela parait bien insuffisant pour un attaquant de ce calibre. Ce manque de réalisme explique en partie les problèmes offensifs du Barça cette saison, puisque les Blaugranas n’ont marqué que 17 buts en 10 matches, soit autant que le Real en phase de groupe ! Un autre chiffre stigmatise les difficultés de Luis Suarez en Ligue des Champions : le quotidien Sport rapporte que cela fait 2 ans et demi que l’Uruguayen n’a plus marqué à l’extérieur en Coupe d’Europe : il faut remonter au 16 septembre 2015 pour voir l’ancien Red marquer à l’extérieur… et c’était contre l’AS Roma (1-1).









Personne ne marque à l’extérieur à part Messi

Sur les 13 rencontres européennes suivantes jouées en dehors du Camp Nou, Suarez est resté muet. Mais pour le FC Barcelone, c’est même un problème bien plus global. Cette tendance à ne pas marquer à l’extérieur touche quasiment l’ensemble des joueurs de l’effectif à part Messi : depuis le 28 septembre 2016 et un déplacement sur la pelouse de Monchengladbach en phase de poule, la « Pulga » a été l’unique buteur catalan hors de leurs bases ! Contre le club allemand, Pique et Turan ont été les buteurs lors de cette rencontre (0-2).

Cette saison, les vice-champions d’Espagne ont joué 5 matches en C1 loin du Camp Nou. Et signe des problèmes offensifs catalans en dehors du Camp Nou, ils n’ont marqué que 2 buts à l’extérieur en Ligue des Champions cette saison (0-1 contre le Sporting, et 1-1 face à Chelsea). Et à chaque fois grâce à Lionel Messi. Cela paraît insuffisant et explique en partie pourquoi la formation barcelonaise n'a été capable de passer les quarts de finale qu'une seule fois en 5 ans.