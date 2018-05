Ligue des champions : Mané envoie 300 maillots de Liverpool à son village natal

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Face au Real Madrid de Zinédine Zidane, Liverpool va tenter de remporter pour la sixième fois de son histoire la Ligue des champions, demain soir. Si, la tâche n'est pas des plus simples à réaliser, les Reds ne seront pas seuls et pourront compter sur de nombreux supporters et ce jusqu'au Sénégal. Explications.





Une finale, 300 tuniques des Reds

Les habitants de Bambali, au Sénégal, se sont réveillés avec une belle surprise ce vendredi matin. En effet, à l'occasion de la finale de ce choc au sommet, Sadio Mané, l'ailier des Reds, a envoyé 300 maillots de Liverpool à son village natal, comme il l'a déclaré aux médias britanniques : "Il y a 2 000 habitants dans le village, j'ai voulu que les fans puissent porter ces maillots pour regarder le match". Un geste rempli de symbolique comme pour dire qu'il n'oublie pas d'où il vient. Celui qui va devenir le premier joueur sénégalais à disputer une finale de C1 compte bien tout donner sur la pelouse de Kiev pour ne pas rentrer bredouille à Bambali et faire la fierté de tous : "J'espère montrer une médaille à tout le monde."