Ligue des Champions : Mbappé, plus fort que Messi et Raul

La victoire du PSG en C1 rapproche le club de la capitale des 1/8 de finale. Buteur lors de la rencontre, Kylian Mbappé a lui encore marqué et rentre ainsi dans l’histoire de la Ligue des Champions.

Le troisième succès du Paris Saint-Germain en C1 a certes été un peu plus compliqué que le score ne le laisse paraître mais une nouvelle fois le potentiel offensif du club a été suffisant pour obtenir les 3 points de la victoire. Et parmi les buteurs de mercredi, Mbappé s’est de nouveau illustré et rentre par la même occasion dans l’histoire de l’épreuve.





Plus précoce que Messi et Raul

C’est parfois dur à croire mais Kylian Mbappé n’a que 18 ans. Déjà très mature pour son jeune âge, l’attaquant international dispute sa deuxième saison en Ligue des Champions, avec autant de réussite que l’an dernier sous les couleurs monégasques. Il en est déjà à 2 réalisations en C1 avec le PSG, ce qui porte son total à 8 buts en seulement 12 rencontres jouées.

Ce total n’a rien d’anecdotique, puisqu’il bat ainsi un record de précocité ! Lionel Messi avait dû attendre d’avoir 20 ans et 7 mois pour atteindre ce total, tout comme Raul qui avait 20 ans et 3 mois lorsqu’il inscrivait son huitième but en C1.









En course pour devenir une légende ?

Titulaire au PSG aux côtés de Neymar et Cavani, international avec les Bleus, avec déjà au palmarès un titre de champion de France avec Monaco sans oublier une demi-finale de Ligue des Champions disputé l’an dernier. Kylian Mbappé n’a donc que 18 ans et 9 mois, mais déjà une carrière bien remplie. En quelques mois il a impressionné l’Europe, et il est présenté comme LE talent des années à venir.

Contre Anderlecht, il ne lui a fallu que 3 minutes pour faire trembler les filets profitant d’une belle passe de Marco Verratti. Sa frappe surpuissante a trompé le gardien adverse et juste avant la pause, il a la lucidité de servir Cavani de la tête pour le deuxième but parisien. C’est aussi l’atout de Mbappé : il sait se mettre au service de ses coéquipiers pour l’intérêt du collectif. Mais il sait aussi saisir sa chance quand l’occasion se présente. A seulement 18 ans, le numéro 29 du PSG a déjà tout d’un très grand.





