Ligue des champions : Messi chasse Puyol, le choc Atlético-Chelsea, l'incertidude Higuain

Hormis la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, la deuxième journée de la Ligue des champions propose des affiches alléchantes mercredi soir.

La deuxième journée de la Ligue des champions s'achève mercredi soir. Si l'événement de la soirée est le choc entre le PSG et le Bayern Munich, il faudra tout de même garder un œil sur d'autres matches et ce, pour plusieurs raisons.



Le Barça va recroiser Jérémy Mathieu

Transféré cet été du FC Barcelone au Sporting Portugal, Jérémy Mathieu sera l'une des attractions de la rencontre entre les Lisboètes et les Catalans. Il faut dire que le défenseur français a taclé les dirigeants du club blaugrana dans une interview accordée au journal madrilène Marca : "Si je marque ? Je le célèbre ! Mais ce sera uniquement à cause de Bartomeu (le président) et Robert Fernandez (le directeur sportif) parce que je pense que la manière dont ils m'ont traité a fait que c'était difficile pour moi."



Messi va égaler Puyol

A l'occasion de cette Sporting-Barça, Lionel Messi va un peu plus entrer dans la légende du club blaugrana.



Il pourrait ainsi jouer son 593e match avec le Barça et égaler ainsi Carles Puyol, troisième joueur le plus capé du club.



Atlético-Chelsea : sous le regard de Diego Costa

Hasard du calendrier, Diego Costa, qui ne jouait plus à Chelsea, vient de s'engager avec l'Atlético de Madrid, dont il ne pourra porter les couleurs qu'à partir de janvier 2018 (le club madrilène étant interdit de recrutement jusqu'à décembre 2017). L'attaquant espagnol espère donc voir l'Atlético jouer un mauvais tour à son ancien club.



Ce match aura également une saveur particulière pour deux anciens madrilènes : le Colchoneros Thibaut Courtois et le Merengue Alvaro Morata. "Alvaro va recevoir un accueil différent du mien. Alvaro a joué de nombreux matches contre l'Atlético. Ce sera un gros match contre ses rivaux", a déclaré le portier belge.



Higuain sur le banc ?

Enfin, à quelques heures de Juventus-Olympiakos, une grande question agite les médias italiens : Gonzalo Higuain sera-t-il titulaire ?



Déjà remplaçant contre le Torino en championnat, l'attaquant argentin pourrait une nouvelle fois prendre place sur le banc de touche au coup d'envoi, Mandzukic débutant la rencontre. Selon les médias italiens, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, prendra sa décision au dernier moment…