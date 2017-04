Ligue des champions : Le onze combiné des quarts de finale

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Cette saison, la Ligue des champions semble plus ouverte que lors des précédentes années. Il faut dire qu'avec un Real Madrid-Bayern Munich en quart de finale, l'une des deux équipes ne verra pas le dernier carré alors qu'elles ont gagné trois des quatre dernières éditions !

Alors avant ces quarts de finale qui s'annoncent somptueux, Téléfoot a constitué le onze combiné des quarts de finaliste. Pour l'occasion, chaque club doit être représenté par un joueur et ne peut pas en avoir plus de deux. Autant dire qu'il va y avoir quelques surprises mais que ce onze pourrait prétendre à la victoire finale. Pour rappel voici les huit quarts de finalistes : AS Monaco, Borussia Dortmund, FC Barcelone, Juventus, Bayern Munich, Real Madrid, Atlético Madrid et Leicester.



Gardien : Kasper Schmeichel (Leicester)

Champion d'Angleterre à la surprise générale la saison dernière, Leicester a confirmé ce succès en atteignant les quarts de finale de la C1 en éliminant le FC Séville au tour précédent. Dans une équipe constituée de joueurs surprenants, il convient de mettre en avant le gardien de but, Kasper Schmeichel. En cinq rencontres, Schmeichel a réalisé quatre blanchissage et s'est montré décisif contre Séville en détournant deux penalties : un à l'aller et un retour.



[Top 10 : Les meilleurs gardiens depuis le début de saison]





Latéral droit : Dani Alves (Juventus)

Après avoir fait les beaux jours du Barça, avec trois victoires en Ligue des champions, Dani Alves évolue depuis l'été dernier à la Juventus. Et cette saison, le latéral droit montre qu'à 33 ans, il a encore des jambes de feu. Il est en effet le défenseur qui a créé le plus d'occasions en C1 (20 occasions) avec à la clé, deux buts et deux passes décisives.



Défense centrale : Sergio Ramos (Real Madrid) et Leonardo Bonucci (Juventus)

Sergio Ramos est un peu l'homme à tout faire du Real Madrid. Défensivement, il est le joueur du Real qui a fait le plus d'interceptions (19) et remporté le plus de duels aériens (12). Et comme si cela ne suffisait pas, il a inscrit un but décisif contre le Napoli lors du huitième de finale retour.

A ses côtés, on trouve Leonardo Bonucci. Le défenseur de la Juve n'est pas seulement infranchissable. Bionucci est aussi le premier relanceur de son équipe et est le défenseur qui a réussi le plus de passes depuis le début de la C1 2016-2017 (82,17% de passes réussies par matches).



Latéral gauche : Fabinho (AS Monaco)

Même si Leonardo Jardim le fait parfois jouer au poste de milieu de terrain, le Brésilien Fabinho est avant tout un latéral gauche. Et avec un but et trois passes décisives, il est aussi efficace en attaque que solide en défense. On l'a donc préféré à David Alaba (2 passes décisives) car il est très efficace sur penalties. Or, on a toujours besoin de ce genre de joueur, surtout si des tirs au but sur profilent à l'horizon.



Milieux défensifs : Tiémoué Bakayoko (Monaco), Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Deuxième joueur de Monaco présent dans cette équipe : Tiémoué Bakayoko. Il brille en Ligue des champions au point d'être courtisé par Manchester United. Avec l'ASM, il a remporté 53 duels en C1 cette saison, le record pour un joueur évoluant à son poste, et le néo-international français a également marqué le but de la qualification contre Manchester City.

Bakayoko fera la paire avec le deuxième joueur du Bayern Munich : Thiago Alcantara. Déjà auteur de deux buts et deux passes décisives lors de cette C1, il affiche un superbe pourcentage de passes réussies : 93%.

Milieux offensifs : Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Difficile de laissé de côté le dernier podium du Ballon d'or. Lionel Messi est le meilleur buteur de la compétition avec 11 buts en 7 matches. Quant à Ronaldo, il n'a certes marqué que deux buts mais il a délivré 5 passes décisives. Et puis, cela permet d'avoir Messi et Ronaldo dans la même équipe virtuelle ce qui n'arrivera sans doute jamais dans la réalité.

Pour compléter ce trio offensif, le Français Antoine Griezmann fera parfaitement l'affaire. Avec quatre buts et deux passes décisives, le joueur de l'Atlético apportera toute son énergie et sa vista.



Buteur : Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Pour finir cette équipe combinée, voici notre unique joueur du Borussia Dortmund : Pierre-Emerick Aubameyang. Ancien joueur du Milan AC, de Monaco et Saint-Etienne, PEA réalise une belle campagne européenne avec 7 buts en 7 matches. Seuls Messi et Cavani (8 buts et déjà éliminé) le devancent.



Au final, notre équipe combinée évolue dans un 4-2-3-1 et chaque club est représenté : un joueur pour Leicester (Schmeichel), l'Atlético Madrid (Griezmann), Dortmund (Aubameyang), le Barça (Messi), le Bayern Munich (Alacantara) et deux joueurs pour Monaco (Fabinho, Bakayoko), le Real Madrid (Ramos, Ronaldo) et la Juventus (Alves, Bonucci).