Ligue des Champions : le onze type des quarts de finale aller

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les quatre rencontres de Ligue des Champions ont permis à plusieurs joueurs de se mettre en valeur, et la rédaction de Téléfoot a décidé de réaliser le onze type des quarts de finale !

Suite aux quarts de finale aller, quelques joueurs ont su s’illustrer de la meilleure des façons et ont permis de mettre leur club sur de bons rails. Mais même les équipes mal engagées ont des représentants au sein de ce onze type de rêve :







Gardien de but : Neuer malgré la défaite

Il faisait son retour dans les buts du Bayern avec 3 semaines d’absence et Manuel Neuer a démontré tout son talent face aux attaques madrilènes. Même s’il n’a pas pu empêcher la défaite des Bavarois, le gardien allemand a tout de même effectué 10 parades, soit plus que n’importe quel autre gardien lors d’un match en Ligue des Champions cette saison !







Défense : Avec un fort accent turinois

Pour la réception du FC Barcelone, la défense de la Juventus s’est montrée remarquable face à Messi, Neymar, et Suarez. Par conséquent dans les couloirs, Dani Alves apparaît être un choix logique tout comme Alex Sandro à gauche. La performance de Giorgio Chiellini a aussi été impressionnante et fait de lui l’un des défenseurs centraux de ces quarts de finale. A ses côtés, Diego Godin a aussi été infranchissable avec l'Atletico contre l’attaque de Leicester.

















Milieu de terrain : Un profil très offensif

Dans ce 4-4-2 imaginaire, le milieu de terrain possède un style de jeu porté vers l’avant. Dur de choisir entre tous ces joueurs qui ont brillé en quart de finale, mais une association Pjanic – Kagawa devant la défense serait notre première option. Le Bosnien a été très efficace tant dans la récupération que la distribution du ballon alors que le Japonais a été le meilleur de son équipe contre Monaco, en témoigne son but et sa passe décisive.





Sur les côtés, à gauche, Ronaldo semble une évidence. Le Portugais a inscrit un doublé et a aussi provoqué le carton rouge de Javi Martinez. A droite, l’hésitation est plus grande, si Robben a fait un bon match, tout comme Bernado Silva, Cuadrado a épaté la galerie et a même obligé Luis Enrique à modifier son couloir gauche dès la mi-temps.











Attaque : Monaco et la Juve à l’honneur

Pour les avant-postes, il semble logique de choisir les joueurs qui ont été décisifs. Outre CR7, Dybala et Mbappé ont tous deux inscrits un doublé respectivement contre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Leurs performances dans l’ensemble ont été magnifiques et tous deux ont sans doute été les meilleurs attaquants de ces matches aller.



















Et vous que pensez-vous de cette composition ? D’accord avec nous ou bien vous voyez d’autres joueurs qui auraient dû être dans ce onze-type ?