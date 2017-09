Ligue des champions – Paris SG-Bayern Munich : Les équipes probables

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après une mise en bouche contre le Celtic Glasgow (5-0 en Ecosse), le PSG s'attaque à un gros morceau : le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, ex-entraîneur du PSG. Et pour cette rencontre, le PSG va pouvoir aligner son trio de rêve.



Neymar est bien-là

Forfait contre Montpellier samedi dernier, on redoutait l'absence de Neymar face au Bayern. Il n'en sera rien, le Brésilien étant apte.



Unai Emery dispose d'un groupe au complet à l'exception de Javier Pastore (blessé) et d'Hatem Ben Arfa (non inscrit en Ligue des champions). L'entraîneur basque devrait faire évoluer son équipe dans un 4-3-3 avec Thiago Motta en sentinelle. En attaque, la MCN sera reconduite et on espère la voir aussi prolifique que face au Celtic.

Un Bayern remanié ?

Du coté bavarois, il y a un absent de taille : le gardien Manuel Neuer. Il sera remplacé par Sven Ulreich qui s'est troué lors de la dernière sortie du Bayern (2-2 à domicile contre Wolfsburg).



Selon la presse allemande (Bild et Kicker), Carlo Ancelotti devrait aligner, à la surprise générale, Niklas Süle en défense centrale. Le colosse (il mesure 1,95 m) serait préféré à Javi Martinez et Jérôme Boateng. Agé de 22 ans, Süle, qui compte déjà six sélections avec la Mannschaft, a été titulaire lors de trois rencontres cette saison en Bundesliga (en six journées). Et Niklas Süle se sent prêt à défier le PSG : "Jouer contre des attaquants de top niveau, j'en ai toujours rêvé."

Un duel à distance entre Cavani et Lewandowski

Pour cette rencontre de gala entre les deux favoris du groupe, il faudra surveiller le duel à distance entre les deux buteurs vedettes du PSG et du Bayern : Edinson Cavani et Robert Lewandowski. Hasard du destin, ils possèdent le même ration sur l'ensemble de leur carrière en club avec un but toutes les 129 minutes.



Précisons cependant que Lewandowski se montre légèrement plus efficace en Ligue des champions : 24 buts en 34 matches pour le Polonais avec le Bayern contre 22 en 37 apparitions pour l'Uruguayen avec le PSG.



