Ligue des Champions : Paul Pogba, absent plusieurs semaines ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré la victoire de Manchester United mardi soir, tout n’a pas été parfait contre le FC Bale. Les Red Devils ont en effet perdu Paul POgba sur blessure, et son absence pourrait être assez longue.

Pour son retour en Ligue des Champions, Manchester United a assuré l’essentiel en venant à bout du FC Bale 3-0 grâce à des buts de Fellaini, Lukaku et Rashford. Le Belge est rentré en jeu à la place de Pogba, qui a quitté ses partenaires à la 18ème minute de jeu.





Mourinho évoque une absence de plusieurs semaines

Capitaine d’un soir pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions, Paul Pogba n’a pas passé la soirée qu’il espérait. L’international tricolore a dû rejoindre les vestiaires à peine le premier quart d’heure terminé à cause d’une douleur ressentie à la jambe, ce qui ne rassurait pas son entraîneur José Mourinho : « Je sais juste par expérience que c’est une blessure musculaire et qu’en général, ce type de blessure entraîne une coupure de quelques semaines. » Les examens en diront plus sur la nature de la blessure de Pogba, mais sans en avoir discuté avec son staff médical, José Mourinho évoquait les ischio-jambiers.









Absent du prochain rassemblement bleu ?

Très en forme sur ce début de saison, une absence longue serait un véritable coup d’arrêt pour Pogba aussi bien en club qu’en sélection. En conférence de presse, l’entraîneur Portugais se montrait un brin fataliste quant à Pogba mais aussi rassurant sur les capacités de son équipe à rebondir sans son numéro 6 « Si Paul ne peut pas jouer dimanche, nous avons Herrera, nous avons Carrick, nous avons Fellaini et encore Matic. »

Pièce maitresse du 4-2-3-1 de Didier Deschamps, le joueur pourrait manquer les prochaines rencontres des Bleus si le pronostic de Mourinho s’avérait exact. Suspendu pour le premier match contre la Bulgarie (le 7 octobre), il existe alors une incertitude pour l’opposition contre la Biélorussie (le 10 octobre).