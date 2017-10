Ligue des Champions : La performance fantastique d’Hugo « Boss » Lloris

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Lorsqu’on parle de Tottenham ces derniers temps, les projecteurs sont tournés vers Harry Kane. L’attaquant réalise un début de saison très prolifique, mais on en oublierait presque que les Spurs doivent aussi leur réussite à un autre joueur. Hugo Lloris est en effet l’autre homme fort du club londonien et mardi soir contre les Champions d’Europe, il a de nouveau étalé toute sa classe et son talent.





Une parade extraordinaire face à Benzema

C’est surtout en seconde période que Lloris a démontré pourquoi il était considéré comme l’un des meilleurs gardiens à l’heure actuelle. Face aux tentatives de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema notamment, le Français est systématique ressorti vainqueur et il a ainsi permis à son club de repartir de Bernabeu avec un précieux point.

Une action de jeu a particulièrement marqué les esprits mardi soir. Sur un centre de Casemiro à la 55ème minute, le numéro 9 du Real reprend de la tête et pense donner l’avantage à son équipe. Mais le capitaine des Bleus légèrement pris à contre-pied a le réflexe qu’il faut avec son pied droit !

La presse anglaise s’enflamme pour Lloris

Au-delà de ce geste, l’ancien gardien de Lyon a réalisé d’autres parades décisives pour conserver le point du match nul. Il n’a dû s’incliner qu’à une reprise sur pénalty, mais tout au long de la rencontre, il a écœuré les madrilènes. Les journalistes britanniques ne s’y trompent pas à l’exemple du Mirror Sport qui titre « Hugo Boss » dans son édition du mercredi pour illustrer la performance du gardien de Tottenham.

Au terme de la rencontre, son entraîneur Mauricio Pochettino a d’ailleurs rendu hommage à son gardien : « Hugo a fait un grand match. Il a été brillant. Ce soir, nous avons eu l’opportunité de voir les raisons pour lesquelles il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Hugo Lloris a été fantastique. »

















