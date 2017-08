Ligue des champions - Prix UEFA 2016/2017 : Cristiano Ronaldo sur le toit de l'Europe, Buffon, Ramos et Modric récompensés

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ronaldo sur le trône, le Real Madrid honoré

Cristiano Ronaldo continue sa razzia de trophées. Vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, qui est devenue la première équipe à remporter la compétition deux années consécutives depuis le doublé de l'AC Milan en 1988/1989 et 1989/1990 et la première à le faire sur un format à 32 équipes, le Portugais a logiquement remporté le titre de meilleur joueur UEFA pour la saison 2016/2017 devant Gianluigi Buffon et Lionel Messi.. L'attaquant du Real Madrid est même reparti avec un deuxième trophée, celui du meilleur attaquant.

Le Real Madrid a d'ailleurs été à l'honneur : ses coéquipiers Sergio Ramos et Luka Modric ont également reçu les prix du meilleur défenseur et du meilleur milieu de terrain.



Le dernier trophée individuel a été remporté par un certain Gianluigi Buffon, exceptionnel de régularité tout au long de la compétition malgré la lourde défaite en finale de la Juventus à Cardiff face au Real (4-1).









Les prix décernés par l'UEFA :

Gardien de la saison 2016/2017 : Gianluigi Buffon (Juventus Turin)





Meilleur défenseur 2016/2017 : Sergio Ramos (Real Madrid)









Meilleur milieu de terrain 2016/2017 : Luka Modric (Real Madrid)





Meilleur attaquant 2016/2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)









Meilleure joueuse UEFA 2016/2017 : Lieke Mertens ( FC Barcelone)





Prix du président de l'UEFA : Francesco Totti