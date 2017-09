Ligue des Champions : Le PSG est-il un favori ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Et si c’était l’année du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? Après un Mercato impressionnant qui a permis les arrivées de Dani Alves, Neymar et Mbappé notamment, Paris semble très bien armé pour aller très loin dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Et dire qu’il s’agit de faire mieux que la saison précédente serait presque une insulte aux ambitions du club de la capitale. C’est en substance le message transmis par Unai Emery et Thiago Silva en conférence de presse, même si la prudence et la modestie étaient de mise.





« La bonne année pour la Ligue des Champions »

Pour son premier match en Ligue des Champions version 2017/2018, les questions en conférence de presse portaient forcément sur le nouveau statut de Paris, étant donné les arrivées de Dani Alves et Neymar, déjà vainqueurs de l’épreuve, mais aussi de Mbappé, révélation de la saison dernière en C1.

Mais pour Thiago Silva, l’étiquette de favori n’est pas si évidente : « Je ne sais pas si nous sommes favoris ou pas, je ne me rends pas compte. Je sais juste que nous avons des joueurs avec beaucoup de qualité. Nous avons beaucoup travaillé la semaine dernière, nous avons analysé le Celtic en détail donc nous sommes préparés. Avec les joueurs qu'on a, il est clair que c'est la bonne année pour la Ligue des Champions. La remporter je ne sais pas, mais on va tout faire pour, évidemment. »









« C'est le moment pour le club de faire son chemin »

Dominateurs en Ligue 1 avec 5 succès en autant de rencontres, le PSG part favori face au Celtic. D’autant plus qu’ils pourront compter sur Neymar qui a déjà affronté les Champions d'Ecosse à quatre reprises avec le Barça, avec au final 4 buts, mais surtout 6 passes décisives ! Le Brésilien est en grande forme avec le PSG et avec lui, Paris prend une toute autre envergure en Ligue des Champions.

L’association avec Kylian Mbappé et Edinson Cavani promet d’ailleurs déjà beaucoup comme le soulignait Unai Emery : « Nous avons une grande responsabilité sur les épaules, je le sais. Je pense que nous avons une grande équipe et de grands joueurs cette saison, et c'est le moment pour le club de faire son chemin. Nous voulons continuer une progression. » Cette rencontre est donc l’occasion parfaite pour le PSG d’envoyer un message au reste de l’Europe sur ses capacités ou non à se hisser au moins dans le dernier carré de la Ligue des Champions.