Ligue des Champions : qu’arrive-t-il à Luis Suarez ?

Par Julien Kobana

En 3 ans avec le FC Barcelone, l’Uruguayen Luis Suarez est devenu incontournable. Auteur de 124 buts avec les Blaugranas depuis son arrivée, le début de saison de l’ancien Red de Liverpool est toutefois inquiétant. Si Messi flamble, Suarez lui connaît quelques difficultés.





3 buts seulement depuis le début de la saison

Le transfert de Neymar et la blessure de Dembélé ont emmené Valverde à revoir ses plans tactiques. L'équipe est réorganisée autour de ses deux principales armes offensives : Lionel Messi et Luis Suarez. Pour l’Argentin, ce schéma semble lui convenir parfaitement comme en témoigne ses 3 buts en C1.

Tout le contraire de son compère sud-américain qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions, et qui n’a inscrit que 3 buts en Liga : 2 en septembre contre l'Espanyol (0-3) et contre Girone (0-3) et 1 en octobre contre l'Atletico Madrid (1-1) ! L’an dernier Suarez avait marqué 29 fois et cette saison, il semble connaître plus de difficultés.









« Il finira par les mettre au fond »

Il serait trop simple de limiter le problème de Luis Suarez à l’omniprésence de Messi dans le jeu des Blaugranas. L’Uruguayen se crée des occasions, mais la réussite le fuit depuis le début de saison. Ce qui ne semble pas inquiéter son entraîneur Ernesto Valverde comme il le confiait récemment : « ça ne m’inquiète pas qu’il ne marque pas parce qu’il a des occasions et c’est ce qui importe. Je serais inquiet s’il n’avait pas d’occasions. Il finira par les mettre au fond. »

En attendant, le FC Barcelone se repose sur Messi, auteur de 12 buts en championnat, dont l’ouverture du score ce dimanche contre l’Athletic Bilbao (0-2). Mais à terme, si les vice-champions d’Espagne comptent tenir le rythme, ils auront besoin de Luis Suarez au top de sa forme. A noter que depuis le début de la saison, il a tout de même délivré 2 passes décisives, 1 en Liga et 1 en C1.