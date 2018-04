Ligue des champions : le Real joue sa saison

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Le Real défiera ce soir le Bayern Munich à l'Allianz Arena, le premier acte d'une double confrontation, pour des Madrilènes en quête d'un troisième sacre consécutif. La dernière fois que les deux formations se sont retrouvées, le duel a tourné à l'avantage des Madrilènes par deux fois lors des quarts de finale de l'édition précédente (2-1/4-2). Le Real entend rééditer sa performance.

Zidane peut faire grandir sa légende

Avec déjà deux Ligues des champions d'affilée à son palmarès, le coach français a réalisé une entrée en matière parfaite et fait d'ores et déjà office d'entraîneur de renom. Le technicien français a l'occasion d'étoffer encore un peu plus sa vitrine de trophée en remportant un troisième sacre d'affilée. Cette saison la menace d'une saison blanche plane sur le Real Madrid. Sans Coupe nationale et titre de champion d'Espagne, les Madrilènes se savent particulièrement attendus au tournant. Une donnée bien comprise par Zidane, apparu très déterminé en conférence de presse d'avant-match en assurant que ses joueurs n'allaient "pas se chier dessus", un clin d’œil au passé. En avril 2002, alors que le Bayern Munich s'imposait 2-1 contre le Real en demi-finale de Ligue des champions, Hasan Salihamidzic ne manquait pas de piquer ses adversaires du soir à l'issue du match. «La clé, c'est notre détermination. La Ligue des champions fait partie de notre ADN. Nous avons connu une saison bizarre, compliquée. En Liga, il faut être à 100% tous les trois jours et nous ne l'avons pas été, surtout au début», a également assuré le coach français.



Déjà 15 buts en C1 pour CR7

Comme souvent pour avoir un grand Real Madrid, il faut un Cristiano Ronaldo en forme. Après un début de saison compliqué, le Portugais est de nouveau en forme depuis plusieurs semaines maintenant. CR7 affole les compteurs au sein de sa compétition préférée. La star du Real caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions avec 15 buts en 10 matches, avec un ratio de 1,5 buts par match. L'attaquant du Real devance de cinq longueurs les attaquants de Liverpool Roberto Firmino et Mohamed Salah (10 buts chacun).