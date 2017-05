Ligue des Champions : Le Real Madrid a peur de ses ex

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est une belle opposition de style que va nous offrir la Ligue des Champions. Entre la Juventus qui n’a pris que 3 buts en Ligue des Champions, et le Real qui marque à tous ses matches depuis plus d’un an, le duel s’annonce serré. Mais une donnée vient conférer un léger avantage aux Bianconerri.





Le Real n’aime pas jouer contre ses anciens joueurs

Les hommes de Zidane peuvent réaliser une fin de saison extraordinaire s’ils réalisent le doublé Liga – Ligue des Champions. Mais face à eux, la Juventus a des envies de triplé avec la Serie A, la Coupe d’Italie et donc la Coupe d’Europe. Pour y parvenir, les champions d’Italie pourront compter sur un effectif très riche, notamment avec Sami Khedira et Gonzalo Higuain. Tous deux connaissent bien le Real pour y avoir joué entre 2010 et 2015 pour l'Allemand et 2007 et 2013 pour l'Argentin.





Et cela pourrait bien jouer un mauvais tour aux Champions d’Europe en titre. Récemment, la Juventus éliminait le Real lors de la saison 2014-2015 au stade des demi-finales de la Ligue des Champions. A l’aller, les Turinois s’imposaient 2-1 grâce à Tevez et… Alvaro Morata, qui avait été transféré du Real ! Au retour, la Juve se qualifiait en obtenant le nul 1-1 à Madrid, Morata, encore lui, répondant à l’ouverture du score de Ronaldo ! C'est donc un ancien de la Maison Blanche qui à cette époque provoquait la chute de de son club formateur !









Le souvenir de Morientes et de l’AS Monaco

Mais ce n’est pas la première fois qu’un attaquant passé par le Real a provoqué l’élimination des Merengue en Ligue des Champions. Lors de la saison 2003-2004, l’AS Monaco se hisse en finale de l’épreuve face au FC Porto de José Mourinho. En quart de finale, le club du Rocher retrouve le Real alors composé de Zidane, Raul, Ronaldo (le Brésilien) Luis Figo ou encore Roberto Carlos. Les Monégasques réalisent l’exploit d’éliminer les Espagnols grâce notamment à Fernando Morientes buteur à l’aller (4-2 pour le Real) et au retour (3-1 pour l’ASM).





A nouveau, c’est donc un ancien madrilène qui causa une énorme déception aux Merengue. Cela explique donc pourquoi le journal Marca s’est permis de rappeler que samedi soir, Zidane devra se méfier d’Higuain et Khedira qui ont certainement envie d’imiter Morientes et Morata. A moins que ce dernier n’inverse la tendance et cause à son tour la défaite de son ancienne équipe…