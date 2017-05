Ligue des champions - Real Madrid / Atlético : Ronaldo, la chasse aux records perpétuelle

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

C'était la nuit du géant. Auteur d'un nouveau triplé en Ligue des champions, mardi soir en demi-finale aller face à l'Atlético de Madrid (3-0), Cristiano Ronaldo a été le principal et seul artisan du succès de la Casa Blanca face à son rival honni.

Exceptionnel de volonté, collectif, réaliste et décisif, le Portugais s'est montré sous son plus beau jour. Il n'y a pas eu que ses buts, il y a eu l'attitude. C'était probablement le plus important.





Classement des buteurs : Messi sous la menace



Les chiffres de Ronaldo dans cette édition 2016/2017 de la C1 sont bluffants. Avant de jouer le quart de finale aller sur la pelouse du Bayern Munich, le Portugais n'avait marqué que deux petits buts lors de la compétition. A la sortie de la demi-finale aller, le voilà avec 10 réalisations dans sa besace.



Un doublé et deux triplés en trois matches, Ronaldo n'a pas fait les choses à moitié, il l'a encore prouvé devant le public du Bernabeu face à l'Atlético. Le voilà donc à une unité de Lionel Messi, actuel meilleur buteur de la compétition, au classement des buteurs. Sauf catastrophe, CR7 devrait au moins égaler l'Argentin et ses 11 buts.



Le classement des buteurs de la Ligue des champions 2016/2017



1. Lionel Messi (FC Barcelone) - 11 buts

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 10

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) - 8

3. Edinson Cavani (PSG) - 8











Buts en Ligue des champions : Messi distancé



Après avoir atteint le cap des 100 buts face au Bayern Munich, en quart de finale retour, Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, a donc porté son record de buts à 103.

Voilà le champion d'Europe 2016 avec une avance de 9 buts sur Lionel Messi, qui a marqué 94 buts en C1 depuis ses débuts.





Le classement des buteurs de la Ligue des champions

1. Cristiano Ronaldo - 103 buts

2. Lionel Messi - 94

3. Raúl González Blanco - 71

4. Ruud van Nistelrooy - 60

5. Andrei Shevchenko - 59













Les nouveaux records de Ronaldo en C1





- 3/3 -----> Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer deux triplés consécutifs lors de rencontres disputées en phase finale.





- 12 ------> Avec 12 buts marqués depuis la saison 2006/2007, date de sa première demie en Ligue des champions, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire des demi-finales de la C1, toutes époques confondues. CR7 a égalé et devancé Alfredo Di Stefano (11 buts).



- 88/87 -----> En marquant ses 86e, 87e et 88e buts en C1 avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo est parvenu à équilibrer sa balance de buts marqués / matches disputés. Ses chiffres sont exceptionnels : il a marqué 88 buts en 87 rencontres de Ligue des champions avec le club merengue, soit plus d'un but par match.

- 1/3 -----> Il est devenu le premier joueur de l'histoire des coupes d'Europe à marquer un triplé à l'Atlético de Madrid.









Cristiano Ronaldo en Ligue des champions : les chiffres





Buts marqués par saison



17 - 2013/2014 (Real Madrid titré)

16 - 2015/2016 (Real Madrid titré)



12 - 2012/2013







10 - 2011/2012, 2014/2015, 2016/2017 (saison en cours)





8 - 2007/2008 (Manchester United titré)





7 - 2009/2010

6 - 2010/2011

4 -2008/2009





3 - 2006/2007





Son ratio de buts par clubs :





9 - Bayern Munich

7 - Ajax Amsterdam, Schalke 04



6 - Galatasaray SK, Malmö







5 - AS Roma, Shakhtar Donetsk, Juventus Turin



4 – Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Lyon, Marseille



3 - CSKA Moscou, Dynamo Kiev, FC Copenhague, Sporting Club Portgual, VFL Wolfsburg

2 - AC Milan, APOEL Nicosie, Arsenal FC, FC Bâle, Ludogorets Razgrad, Manchester United, Tottenham, FC Zürich

1 - AJ Auxerre, Chelsea FC, Internazionale FC, Liverpool, Manchester City, FC Porto