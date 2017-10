Ligue des Champions : le Real Madrid privé de Varane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne faut pas y voir une coïncidence à la défaite du Real contre Gérone dimanche en Liga. Alors que la formation de Zidane menait 1-0 à la pause, elle a dû faire sans Varane au retour des vestiaires blessé à l’adducteur. Et finalement, les Champions d’Espagne ont fini par s’incliner contre le promu 1-2. De mauvais augures avant le déplacement en Angleterre de mercredi qui se fera sans l'International français.





Le Real sans Varane n’est plus le même Real

En conférence de presse d’après match, Zinédine Zidane était relativement confiant sur la douleur ressentie par son défenseur central. Le lauréat du titre « The Best » déclarait que c’était juste « un problème à l’adducteur » Raphael Varane lui indiquant « que ce n’était pas méchant. »

Mais l’entraîneur n’a pas voulu prendre de risque et ne l’a pas convoqué contre Tottenham. Et son absence n’est pas une bonne nouvelle pour les Merengue. Les deux nuls du Real à domicile en Liga coïncident d’ailleurs à la précédente blessure de Varane (2-2 contre Valence et 1-1 contre Levante).





⚽️💥 #Training #RMLiga Une publication partagée par Raphaël Varane (@raphaelvarane) le 21 Oct. 2017 à 11h31 PDT





Trop de blessés au Real

L’ancien Lensois ne sera pas le seul absent de l’effectif merengue. Gareth Bale manquera aussi le déplacement contre son ancien club, et Keylor Navas n’est pas encore remis de sa blessure pour assurer sa place dans les buts. Mateo Kovacic est absent pour encore quelques semaines alors que Dani Carvajal reprend juste le chemin de l'entraînement.

Depuis le début de la saison, les absences pour problèmes musculaires posent d’ailleurs de nombreux soucis à Zidane. La recette de l’an passé où le turnover était une force du groupe avait mené à un doublé Liga-Ligue des Champions. Mais depuis cet été et la reprise, il y a en moyenne près d’un absent par ligne, et les remplaçants ne donnent pas toujours satisfaction. Il faudra pourtant tenter de faire mieux contre Tottenham mercredi pour viser la première place du groupe sans Raphaël Varane.