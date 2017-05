Ligue des champions / Real Madrid - Cristiano Ronaldo : "Je suis de cette planète"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la victoire face à l’Atlético en demi-finale aller de C1

"On a fait un pas de plus vers la finale de Cardiff et on est contents. Je me sens très bien, je me suis préparé pour être au top pour la partie finale du championnat et pour la Ligue des champions. Il faut évidemment avoir toujours un peu de chance dans ce genre de circonstances. Les choses se passent pour moi. Pas seulement pour moi, mais également pour l’équipe."







Sur sa capacité de travail

"Je dis toujours : avec de la dévotion et du travail dur, les choses finissent toujours par arriver. C’est un processus naturel. Je suis content, je me sens heureux, je suis de cette planète."







Sur les chances de victoire du Real Madrid en C1



"L’équipe est phénoménale. Le match aller face à l’Atlético était une preuve en plus que l’équipe va bien et surtout qu’elle est en confiance. Gagner 3-0 a été quelque chose d’inouïe et de très important. La domination qu’a eu l’équipe sur le terrain a montré l’étendue de la fraîcheur physique de notre équipe.





On est très motivé et on souhaite aller en finale de la Ligue des champions. On a un petit avantage. On est désormais à un pas de Cardiff, espérons que l’on va réussir à se qualifier."















Cristiano Ronaldo en Ligue des champions : les chiffres





Buts marqués par saisons





17 - 2013/2014 (Real Madrid titré)







16 - 2015/2016 (Real Madrid titré)

12 - 2012/2013

10 - 2011/2012, 2014/2015, 2016/2017 (saison en cours)





8 - 2007/2008 (Manchester United titré)



7 - 2009/2010

6 - 2010/2011







4 -2008/2009

3 - 2006/2007







