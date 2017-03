La Ligue des champions refondée sous un nouveau format en 2021 ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Dans quatre ans, la Ligue des champions telle qu'on la connait n'existera peut-être plus. C'est en tout cas la volonté de l'UEFA. Bien sûr, il n'est pas question de supprimer la Coupe aux grandes oreilles, présentée comme la compétition la plus belle du monde du football au niveau des clubs. Mais le format actuel de la C1 vit peut-être ses dernières saisons.

L'objectif de l'UEFA est "d'offrir un accès direct à davantage de champions de ligues nationales"

Giorgio Marchetti, directeur des compétitions de l'UEFA, a pris position il y a quelques jours au Portugal lors d'un congrès organisé à Estoril, non loin de Lisbonne. A l'instar d'Aleksander Ceferin, le président de l'instance chargée de l'organisation du football en Europe, l'idée d'une Super Ligue réservée à "une élite fermée" n'est pas au programme. Mais Marchetti assure que les compétitions européennes "doivent changer, afin de rester les plus grandes compétitions de clubs du monde".

Ce n'est pas pour tout de suite. "Après plusieurs analyses, on peut dire que sur le cycle 2018-2021, le format ne changera pas. Nous restons dynamiques. On a vu que le fair-play financier donnait des résultats, et nous avons fait des progrès dans la répartitions des revenus. Désormais, l'objectif est d'offrir un accès direct à nos compétitions à davantage de champions de ligues nationales", a déclaré Giorgio Machetti.

La Ligue des champions a beaucoup évolué

On ignore encore à quels changements pensent l'UEFA. La Ligue des champions, elle, a plusieurs fois changé de format dans son histoire, en particulier ces 25 dernières années. En 1992, la Coupe d'Europe des clubs champions prit le nom de Ligue des champions et adopta le format suivant jusqu'en 1994 : après deux tours préliminaires, 8 équipes étaient réparties en deux groupes, et les vainqueurs s'affrontaient en finale (OM-AC Milan en 1993), puis les deux premiers s'affrontaient en demi-finales, puis en finale (Barcelone-Porto et AC Milan-Monaco, puis AC Milan-Barcelone en 1994).

De 1995 à 1999, après un tour préliminaire et un tour de qualification, 24 équipes étaient réparties en 6 groupes. Les 6 premiers et les 2 meilleurs deuxièmes s'affrontaient ensuite en quarts, en demies et en finale. Puis, de 1999 à 2003, un autre format fut adopté : après plusieurs tours de qualification, les 32 équipes qualifiées étaient réparties dans 8 groupes. Les deux premiers étaient qualifiés, les troisièmes étaient reversés en Coupe de l'UEFA (ancienne mouture de la Ligue Europa). Les 16 qualifiés se retrouvaient ensuite répartis dans 4 nouveaux groupes, dont les deux premiers se qualifiaient pour les quarts, les demies et la finale. Depuis 2004, le format n'a pas bougé : d'abord des tours préliminaires, puis 32 équipes sont réparties dans 8 groupes. Les deux premiers se qualifient pour les huitièmes (avant les quarts, les demies et la finale) tandis que le troisième est reversé en Ligue Europa.