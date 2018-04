Ligue des champions / La Roma passe un accord d'ampleur avec l'ancien sponsor du Barça

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

LA ROMA PREND LA DIRECTION DES AIRS

On appelle ça un coup de maître en affaires. Sans sponsor maillot depuis 2013 et la fin de son contrat avec la marque de télécommunication "Wind", l'AS Roma a signé un nouveau partenariat maillot monstre avec la compagnie aérienne Qatar Airways.

Annoncé lundi, ce deal de trois saisons (2018-2021) va prendre effet dès mardi soir à Anfield où la Roma disputera sa demi-finale aller de Ligue des champions. Selon la presse italienne, il s’élèverait à 40 millions d'euros sur trois ans.

Ce contrat de sponsoring est d'ores et déjà historique. La Roma a en effet annoncé qu'il était le plus élevé de toute son histoire et "l'un des plus importants pour un club de football italien."





Qatar Airways retrouve un point de chute après le Barça

Fondée en 1997, la compagnie aérienne Qatar Airways s'était signalée par sa présence sur le maillot du FC Barcelone entre 2011 et 2017.

Désirant un contrat plus juteux pour son sponsor titre, le club catalan avait décidé de s'engager avec la firme japonaise Rakuten à l'automne 2016 pour un montant record de 220 millions d'euros sur quatre ans.

Qatar Airways sera le 7e sponsor de l'histoire de la Roma, fondée en 1927.