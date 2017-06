Ligue des champions: Ronaldo super saïyen, Ramos fragile, Buffon-Zidane majestueux... Les meilleurs tweets de la finale Juventus-Real

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le monde du football avait les yeux braqués sur le pays de Galles hier, samedi 3 juin, pour la finale de la Ligue des champions entre la Juventus et le Real Madrid au Principality Stadium de Cardiff. Le Stade de Reims, adversaire des Madrilènes lors de la première finale en 1956 (et également en 1959), a envoyé ses encouragements aux Espagnols. Les Rémois font partie, après tout, du début de l'histoire grandiose des Merengue en C1 (12 victoires, dont 5 consécutifs lors des 5 premières éditions).

Le grand bonhomme de la rencontre sur le terrain est portugais. Bien sûr, il s'agit de Cristiano Ronaldo. Le quadruple Ballon d'Or a ouvert le score, puis a mis le but du KO. Comme d'habitude, on s'interroge sur sa nature : CR7 est-il vraiment humain ?

La Juventus a tenu la dragée haute au Real en première période. A l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic a répondu par un but splendide : un retourné acrobatique sur une jambe. Magique ! Sur Twitter, on a bien sûr pensé à Olive et Tom (Captain Tsubasa). Certains internautes ont juste pété les plombs.

Et puis, Casemiro, puis Cristiano Ronaldo, ont mis la Vieille Dame à terre en faisant le break en 3 minutes en seconde période. Pour Phil Neville, ancien coéquipier du Portugais à Manchester United, pas de doute : le Madrilène est plus fort que Lionel Messi. C'est son avis... et il n'est pas partagé par tout le monde (surtout du côté de Barcelone). D'autres internautes ont profité de l'occasion pour relancer la rivalité entre le buteur du Real et son homologue du Barça.

En fin de match, Juan Cuadrado, entré en jeu à la 66e, a écopé de deux cartons jaunes, synonymes d'expulsion. Son deuxième avertissement est consécutif à une simulation de Sergio Ramos. Le Turinois n'a pas échappé aux critiques, mais le capitaine madrilène est aussi sévèrement jugé pour son attitude.



Finalement, Gianluigi Buffon s'est incliné une dernière fois devant Marco Asensio à la 90e. C'est sa 3e défaite en finale de la Ligue des champions. La légende italienne, 39 ans, ne gagnera peut-être jamais la coupe aux grandes oreilles. Un vide dans sa carrière magistrale... Samedi, les internautes avaient quand même une pensée pour lui. Et beaucoup ont remarqué ce moment où "Gigi" Buffon a croisé Zinedine Zidane. En 2006, l'Italien remportait la Coupe du monde devant le Français, qui jouait son dernier match. Onze ans après, c'est "Zizou" qui s'impose face au gardien. Mais entre les deux, un immense respect règne.