Ligue des champions / Salah : "J'espère que Liverpool va gagner la C1"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son titre de meilleur joueur de l'année en Premier League

"C'est un grand accomplissement, je me sens très fier et heureux d'avoir gagné."

"Mon meilleur match ? C'était peut-être contre Watford ? J'ai marqué quatre buts donc ce serait celui-là sans aucun doute."







Sur sa saison exceptionnelle

"On joue bien c'est ce que demande le coach. Mes coéquipiers me cherchent, ils me font des passes."

"Ce trophée, c'est pour l'équipe. Je l'ai parce que nous jouons très bien au football."

"L'équipe m'a beaucoup aidé, la façon dont on joue m'a aussi beaucoup aidé. Elle m'a aidé à performer et être en forme."

















Sur son objectif de fin de saison

"Pour moi, le plus important, ce sont les trophées collectifs. Je veux gagner avec l'équipe."

"Nous ne sommes pas loin de le faire en Ligue des champions. Nous sommes en demi-finale, j'espère qu'on la gagnera."













La saison de Mohamed Salah en chiffres (OPTA)

PREMIER LEAGUE

31 buts lors de la saison 2017/2018 / Meilleur buteur après 34 journées

Pied gauche : 24

Pied droit : 5

Tête : 5

SAISON 2017/2018

41 buts au total / 13 passes décisives

31 buts en Premier League / 10 passes décisives

8 buts en Ligue des champions / 3 passes décisives

1 but en barrage de Ligue des champions

1 but en FA Cup















Salah reçoit le prix du meilleur joueur de l'année en Premier League (FPA)