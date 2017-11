Ligue des champions : la statistique incroyable de Gabriel Jesus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A seulement 20 ans, le Brésilien de Manchester City apparaît déjà comme un incontournable de l’effectif de Pep Guardiola. Depuis son arrivée en Premier League, Gabriel Jesus a convaincu tout le monde grâce à son talent et son efficacité. Qui plus est, les résultats des Citizens lorsqu’il est aligné témoignent de l’importance de l’Auriverde.





Aucune défaite depuis plus d’un an

En Premier League comme en Ligue des Champions, rien ne semble pouvoir arrêter Manchester City. Offensivement comme défensivement, les Sky Blues impressionnent tant dans le jeu que dans les résultats. Gabriel Jesus est d’ailleurs l’un des joueurs les plus en vue en ce début de saison. Auteur de 2 buts en C1 et 8 en Premier League, il y est pour beaucoup dans la série d’invincibilité de City.

Et pour cause, en club comme en sélection, lui-même n’a plus goûté à la défaite depuis plus d’un an ! C’était alors avec Palmeiras, le 29 octobre 2016 lors d’un déplacement à Santos (1-0). Depuis l’attaquant brésilien ne perd pas en match officiel !









9 chances sur 10 de gagner lorsqu'il est titulaire !

Au début de l’année 2017, les Citizens enchaînent pourtant les contre-performances comme ce revers 3-1 à Monaco en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mais Gabriel Jesus était alors blessé. Il y eut aussi deux défaites qui ont suivi contre Chelsea (2-1) et face à Arsenal (2-1) mais là non plus il n’était pas remis de sa blessure à la cheville.

A son retour, les hommes de Guardiola ne perdront plus, si ce n’est en match amicaux lors de la pré-saison. Le constat est le même avec la sélection brésilienne où il ne perd pas. Pour être plus exact, l’ancien joueur de Palmeiras gagne. Lorsqu’il commence les matches avec City, le club mancunien a 87% de victoires, et le chiffre tombe à 47% lorsqu’il n’est pas titulaire ou aligné. Opposé ce mercredi soir à Naples en Ligue des Champions, les Italiens devront élever leur niveau pour venir à bout de Manchester City avec Gabriel Jesus.