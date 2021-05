Ligue des Champions : Tottenham élimine le Milan AC

A White Hart Lane, Tottenham a mis fin aux espoirs du Milan AC en Ligue des Champions. Les Anglais accèdent aux quarts de finale dès leur première participation depuis 1962.

Pour la première fois de son histoire, Tottenham jouera un quart de finale de Ligue des Champions. Les Spurs ont éliminé le grand Milan AC, en ne prenant aucun but lors de leur double confrontation.



Tottenham, défense de fer

Apparemment tétanisés par l'enjeu et gênés par une équipe milanaise bien en place tactiquement, les Spurs n'ont pas développé le jeu alerte et rythmé qu'on leur connaît habituellement. Tottenham a donc dû s'en remettre à la solidité de sa défense, où William Gallas a sorti un match de très haut niveau. En n'encaissant pas de but, les Anglais savaient la qualification acquise.



Les absents du Milan AC

Côté italien, il était difficile de faire mieux. Le Milan AC, diminué par de nombreuses absences de marque (Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Van Bommel), a pourtant livré une bien meilleure prestation qu'au match aller (0-1). Mais Ibrahimovic, Robinho et Pato n'ont jamais pu inscrire le moindre but.



Le gros, c'était Tottenham

Avant le coup d'envoi, un rapide coup d'œil sur les remplaçants des deux équipes permettait de comprendre que le « gros » n'était pas celui qu'on croyait. L'effectif de Tottenham a montré une profondeur de banc infiniment plus impressionnante que celle du Milan AC. Des joueurs tels que Pavlyuchenko, Bale ou Defoe ont vu le coup d'envoi du banc de touche.



Après avoir terminé devant l'Inter en phase de poule, Tottenham élimine le Milan AC. Les Londoniens aiment l'Italie.





Crédits photo : Alessandro Bianchi / Reuters