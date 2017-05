Ligue des Champions : Un espoir pour Monaco contre la Juve ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, la Juventus recevait le Torino en match avancé de la 35ème journée de Championnat. Alors que la Vieille Dame restait sur 33 succès consécutifs à domicile, elle a concédait 2 points dans le derby piémontais. De bonne augure pour Monaco ?







Fin d’une série victorieuse de 19 mois !

Avant la réception de l’ASM en demi-finale retour, la Juventus pouvait se rapprocher d’un nouveau titre de Champion d’Italie. Mais à domicile, les hommes d’Allegri n’ont pu que décrocher un score de parité (1-1) obtenu grâce à Higuain dans les arrêts de jeu de la rencontre ! Ce nul met fin à une série incroyable de 33 victoires consécutives à domicile, commencée en septembre 2015 après un match nul face à Frosinone. Depuis, le Juventus Stadium était devenu un terrain très hostile pour les visiteurs, aucun d’entre eux n’étant parvenu à prendre ne serait-ce que le moindre point en championnat. Mais toutes les séries ont une fin… La question est de savoir quelle sera la réaction en Ligue des Champions face à Monaco mardi.









Plusieurs titulaires au repos

Car dans le même temps, l’ASM a ramené les trois points de son déplacement à Nancy (1-3) et se rapproche du titre en Ligue 1. Mais la difficulté sera d’un tout autre niveau en Coupe d’Europe face au probable futur champion d’Italie. Et pour mieux préparer cette rencontre, Massimiliano Allegri avait laissé Buffon, Dani Alves, Alex Sandro, Barzagli, Chiellini, Pjanic, et Higuain sur le banc de touche ! Même si Mandzukic, Dybala, et Khedira étaient titualires, cela fait beaucoup pour la Juventus. Qui plus est, ils sont tombés sur un grand Joe Hart, le portier anglais réalisant des parades formidables pour conserver sa cage inviolée jusqu’à cette fameuse 92ème minute où Higuain a remis les deux équipes à égalité. Mais réduits à 10 à l’heure de jeu, le Torino a souffert pour conserver cet avantage.

Monaco, obligé de gagner par au moins deux buts d’écart pour au minimum espérer une prolongation, devra montrer un état d’esprit similaire à celui du Torino sans réaliser la moindre erreur. La tâche s’annonce difficile face à des Bianconneri qui n’ont encaissé que deux buts depuis le début de la Ligue des Champions. Mais pendant plus d’un an et demi, personne ne prenait des points au Juventus Stadium. Et le Torino a montré que dans le football tout était possible…





