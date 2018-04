Ligue des Champions : une saison complètement folle

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A l’image d’une Roma qui est venue à bout du Barça ou d’une Juve qui a fait trembler le Real, cette édition de la Ligue des Champions a été surprenante à plus d’un titre. Et ce n’est pas encore fini.

S’il fallait retenir un élément de cette saison en Ligue des Champions lequel serait-il ? Avouons que ce n’est pas facile de choisir entre un Buffon qui a peut-être disputé son dernier match européen, l’AS Roma qui renverse le FC Barcelone malgré un score à l’aller de 4-1 en leur défaveur en un Cristiano Ronaldo qui enchaîne les buts à chaque rencontre. Retour sur quelques événements de cette Ligue des Champions 20178/2018 assez exceptionnelle





4 pays différents représentés en demi-finale

L’Espagne, l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne auront chacun un club en demi-finale. Les 4 nations avec le meilleur coefficient UEFA ont donc respecté la logique, mais c’est la première fois depuis 2010 que quatre équipes de 4 pays différents sont dans le dernier carré. A l’époque, Lyon, le Bayern, le Barça et l’Inter étaient les demi-finalistes.













Troisième fois de l’histoire qu’un club remonte un handicap de 3 buts

L’AS Roma a vécu une soirée incroyable mardi soir. En battant le FC Barcelone 3-0, les joueurs de la Louve sont devenus la 3ème équipe de l’histoire à remonter 3 buts en match aller-retour. La Corogne en 2004 (contre le Milan 4-1/4-0) puis le Barça en 2017 (contre le PSG 4-1 / 6-1) avaient déjà réussi cette performance. Et il s’en ait fallu de peu pour que la Juve n’imite les Romains, mais le Real est parvenu à s’en sortir in extremis.









Cristiano Ronaldo affole les compteurs

Meilleur buteur de la compétition, Cristiano Ronaldo a presque à lui seul éliminé le PSG et la Juventus Turin. Avec 15 buts au compteur, il devance nettement ses poursuivants (Firmino Salah et Ben Yedder avec 8 réalisations) et il a enchainé un onzième match consécutif en C1 où il trouve le chemin des filets.









Le grand 8 pour le Real

En accédant au dernier carré de la compétition, le Real Madrid enchaîne une huitième demi-finale consécutive en Ligue des champions ce qui est du jamais vu dans cette compétition.