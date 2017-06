Ligue des Champions : Varane fait aussi bien que Messi !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La rencontre entre la Juve et le Real a été d’un niveau incroyable, et en maîtrisant à la perfection Gonzalo Higuain, Raphaël Varane a réalisé tout comme ses coéquipiers une partie de très haut niveau. Le Français s’installe de plus en plus comme l’un des cadres des Merengue à seulement 24 ans. Avec trois Ligues des Champions à son jeune âge, l’ancien Lensois rentre même dans les livres d’histoire du football… à côté de Lionel Messi !





A 24 ans, mieux que Maldini aussi bien que Messi

L’international tricolore a répondu présent samedi soir à Cardiff contre les Turinois. Pièce essentiel du onze de Zidane, Raphaël Varane a démontré qu’à 24 ans il était l’un des tout meilleurs défenseurs centraux actuels. Propre dans ses relances et dans ses interventions, « Don Limpio » comme il est surnommé du côté de Madrid, a une nouvelle fois impressionné.

Avec cette troisième Coupe aux Grandes oreilles à son actif, il se permet même de devancer Paolo Maldini en devenant le plus jeune défenseur de l’Histoire avec autant de Ligue des Champions, l’Italien ayant remporté son troisième trophée à 26 ans ! Seul Lionel Messi avait déjà gagné 3 Ligue des Champions à 24 ans, c’est dire la performance de Raphaël Varane.







Le meilleur défenseur central en activité ?

Et pourtant tout n’a pas toujours été simple pour le numéro 5 de Madrid. Il n’avait pas pris part à la précédente finale de la Ligue des Champions en 2016 contre l’Atletico à cause d’une blessure, qui l’a d’ailleurs privé de l’Euro 2016. Cette année, il était mis en concurrence avec Pepe pour accompagner Sergio Ramos dans l’axe de la défense des Merengue, et ses performances, sa technique et sa facilité à gagner les duels en faisant un minimum de fautes lui ont permis de devenir titulaire indiscutable au Real, même s'il a manqué presque deux mois de compétition entre février et avril.





Actuellement, difficile de trouver un défenseur aussi complet que lui. A 24 ans seulement, Varane ne cesse d’impressionner par la maturité de son jeu. Il a réellement gagné en expérience et le faible taux de défaite du Real Madrid cette saison n’est pas étranger aux prestations du Tricolore. Aujourd’hui il n’a rien à envier à des joueurs comme Hummels, Kompany, Chiellini, Thiago Silva, Marquinhos ou Sergio Ramos, tant son apport défensif (et offensif) est colossal. De bonne augure pour les Bleus qu’il retrouve en vue du match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 contre la Suède vendredi soir.