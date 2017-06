Ligue des champions: la victoire du Real contre la Juve en 5 stats

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

600

Cristiano Ronaldo a bien choisi son jour pour passer un nouveau cap impressionnant. Avec son doublé inscrit contre la Juventus, le Portugais a confirmé son statut de bourreau de Gianluigi Buffon : 6 buts en 5 matches. Et surtout, CR7 a franchi la barre des 600 buts en carrière (en 857 matches) : 406 avec le Real Madrid, 118 avec Manchester United, 5 avec le Sporting et 71 avec le Portugal.

1er et 3e

Autre performance pour Cristiano Ronaldo : il est le premier joueur à marquer dans trois finales de la Ligue des champions. En 2008, il marqua pour Manchester United de la tête face à Chelsea (1-1, 6 tab à 5). En 2014, il trompa Jan Oblak sur penalty lors de la finale contre l'Atlético de Madrid (4-1 a.p). En 2016, il resta muet dans le jeu, à nouveau face aux Colchoneros, malgré son tir au but décisif (1-1, 5 tab à 3). Son doublé samedi face à la Juve lui permet d'être désormais le seul à avoir marqué dans trois finales.

Mario Mandzukic, lui, a rejoint un cercle très fermé : celui des joueurs ayant marqué en finale pour deux clubs différents. Le premier à avoir accompli cette performance est le Yougoslave Velibor Vasovic, qui marqua pour le Partizan Belgrade contre le Real Madrid en 1966 (défaite 2-1), et pour l'Ajax Amsterdam en 1969 face à l'AC Milan (défaite 4-1). Le deuxième est... Cristiano Ronaldo, buteur avec Manchester United (en 2008 contre Chelsea) et donc avec le Real Madrid. Mario Mandzukic, lui, a marqué avec le Bayern Munich en 2013 (victoire 2-1 face au Borussia Dortmund) et donc avec la Juve.

3e

Juan Cuadrado s'est offert une performance dont il se serait bien passé : il est le 3e joueur de l'histoire de la Ligue des champions à être expulsé en finale. Le premier était l'Allemand Jens Lehmann avec Arsenal contre le FC Barcelone en 2006 (défaites des Gunners 2-1). Le second était l'Ivoirien Didier Drogba avec Chelsea contre Manchester United en 2008 (défaite des Blues 1-1, 6 tab à 5). Point commun : chaque club réduit à 10 a perdu. Le Colombien Juan Cuadrado, par contre, est le premier remplaçant à recevoir un carton rouge.

27

C'est le nombre d'années qu'il a fallu attendre pour qu'un club et son entraîneur conservent la Ligue des champions. Le Real Madrid a gardé son trophée gagné en 2016 avec Zinedine Zidane. Cela n'avait plus été réalisé depuis 1990 et l'AC Milan d'Arrigo Sacchi, avant le début de l'ère moderne (en 1993). Depuis, l'AC Milan de Fabio Capello (1994 et 1995), l'Ajax Amsterdam de Louis van Gaal (1995 et 1996), la Juventus de Marcello Lippi (1996 et 1997) et le Manchester United de Sir Alex Ferguson (2008 et 2009) ont frôlé l'exploit. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, lui, l'a fait.