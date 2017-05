Ligue des champions: Zidane en passe d'entrer un peu plus dans la légende

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid va disputer la finale de la Ligue des champions 2016-2017 le 3 juin face à la Juventus. Le club madrilène parviendra peut-être à conserver son titre acquis il y a un an. Pour son entraîneur Zinedine Zidane, la performance, déjà colossale, peut devenir carrément mythique.

Il était un magicien sur le terrain. Il est en train d'en faire de même en tant qu'entraîneur. Pour sa première expérience sur un banc de touche au très haut niveau, Zinedine Zidane réalise des miracles. Cinq mois après sa nomination au Real Madrid, il a conquis la Ligue des champions en mai 2016.



Aucun coach français n'avait joué deux finales d'affilée depuis les années 1960

Et le 3 juin prochain, à Cardiff (Pays de Galles), "ZZ" disputera sa 2e finale de la C1 consécutive. Tout ça avec seulement 16 mois d'expérience de coach ! C'est tout simplement historique. Zinedine Zidane est le 2e entraîneur français à jouer deux finales de la Ligue des champions en un an. Jusqu'à présent, seul Helenio Herrara (1910-1997), un Argentin naturalisé Français, l'avait fait. C'était en 1964 et en 1965, avec l'Inter Milan.

Le Real Madrid version Zinedine Zidane a déjà réussi une belle performance en se hissant en finale pour la 2e année consécutive. Il n'est "que" le 4e club à y parvenir au XXIe siècle. Valence l'a fait (deux défaites en 2000 et 2001), ainsi que Manchester United (victoire en 2008, défaite en 2009) et le Bayern Munich (défaite en 2012 et victoire en 2013). A voir si, dans les années à venir, les Merengue pourront s'approcher du record absolu de 5 finales consécutives qu'ils détiennent (pour 5 victoires, de 1956 à 1960).

27 ans plus tard, la prouesse d'Arrigo Sacchi effacée ?

La fébrilité affichée en première période contre l'Atlético de Madrid lors de la demie retour (défaite 2-1 à Vicente-Calderon) et la solidité de la Juventus contre l'AS Monaco laissent présager une finale délicate à Cardiff. Tant mieux pour le spectacle et le suspense, après tout. Mais si le Real l'emporte, le club et son entraîneur écriront à nouveau leurs noms dans les livres d'histoire.

En effet, de nombreux clubs sont parvenus à disputer deux finales consécutives (ou plus). Toutefois, un club qui conserve son titre, ce n'est plus arrivé depuis l'AC Milan en 1989 et 1990. S'il parvient à mener le Real Madrid à une douzième coupe aux grandes oreilles face aux Bianconeri, Zinedine Zidane succédera donc à Arrigo Sacchi. Tout ça à 44 ans et 16 mois d'expérience...