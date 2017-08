Ligue Europa - Tirage au sort : Marseille affrontera Salzburg, Lyon et Nice pas gâtés avec Everton et la Lazio

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les clubs français connaissent leurs adversaires en phase de groupes de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille a été épargné. L'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice devront eux batailler.

Marseille s'en sort bien

Les clubs français sont fixés. L'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice ont désormais un aperçu de leur avenir européen après le tirage au sort de la phase de groupes effectué vendredi à la mi- journée à Monaco. Et il semble à priori abordable pour les trois représentants du football hexagonal.

Le mieux loti semble l'OM. La formation dirigée par Rudi Garcia devra en découdre avec le FC Salzburg, le Vitória Guimarães et le le club turc de Konyaspor. Sauf catastrophe, le club olympien devrait pouvoir s'en sortir, surtout que Salzburg, son principal adversaire, a entamé une mue dans son projet sportif depuis la montée en Bundesliga de l'autre club géré par Red Bull, le RB Leipzig.

Devenu un outil de post-formation grandeur nature, le club autrichien, dirigé jusqu'à juin dernier par Oscar Garcia, a des qualités mais il semble moins redoutable que lors des dernières saison. Le Vitória Guimarães et Konyaspor seront eux des adversaires à découvrir.





Avec Everton et l'Atalanta, Lyon devra se méfier

Demi-finaliste de la dernière édition, l'Olympique Lyonnais va avoir des ambitions très élevées cette saison, la finale se jouant dans son antre du Groupama Stadium. Le club rhodanien n'a pourtant pas été gâté par le tirage en récupérant deux épouvantails dans son groupe : Everton et l'Atalanta Bergame, une des équipes les plus séduisantes en Serie A la saison dernière. Comme l'année dernière, Lyon devra assurer le coup à domicile pour pouvoir se projeter plus loin.





Nice rejouera en Italie et peut avoir des ambitions

Le tirage au sort avait mal commencé pour le club azuréen, mais il s'est terminé de manière positive. Si la Lazio de Simone Inzaghi va constituer un adversaire coriace, les Belges de Zulte Waregem et les Néerlandais du Vitesse Arnhem, un des clubs satellites de Chelsea, devraient eux être à la portée des Niçois.

Après leur sortie logique en barrages de C1, les hommes de Lucien Favre ont une bonne carte à jouer dans un groupe plutôt ouvert.









Le tirage au sort intégral de la phase de groupes





Groupe A



Villarreal CF

Maccabi Tel-Aviv

Astana FC

Slavia Prague

Groupe B

FC Dynamo Kiev

BSC Young Boys Berne

FK Partizan

Skenderbeu





Groupe C

Sporting Braga

Ludogorets

Hoffenheim

Istanbul

Groupe D

AC Milan

FC Austria Vienne

HNK Rijeka

AEK Athènes

Groupe E

Olympique Lyonnais

Everton

Atalanta Bergame

Apollon Limassol

Groupe F

FC Copenhague

Lokomotiv Moscou

FC Sheriff Tiraspol

FC Zlin

Groupe G

FC Viktoria Plzen

FC Steaua Bucarest

Hapoel Beer-Sheva

FC Lugano

Groupe H

Arsenal FC

BATE Borisov

FC Cologne

Etoile Rouge Belgrade

Groupe I

FC Salzburg

Olympique de Marseille

Vitoria SC

Konyaspor

Groupe J

Athletic Club Bilbao

Hertha BSC Berlin

FC Zorya

Östersunds FK

Groupe K

SS Lazio

OGC Nice

Zulte Waregem

Vitesse Arnhem

Groupe L

FC Zenit

Real Sociedad

Rosenborg

FK Vardar