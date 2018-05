Ligue Europa : Payet et ses coups de pieds arrêtés sauvent l’OM (2-1)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La qualité de la rencontre olympienne n’a pas été celle espérée. Malgré un match aller maitrisé et une avance confortable (2-0), les Olympiens ont souffert pour se qualifier pour la finale de la C3. Et comme d'habitude, c’est des pieds de Dimitri Payet qu’est venue la solution, une nouvelle fois passeur décisif sur une action marseillaise.





7ème passe décisive pour Payet

Les Olympiens ont dû attendre très longtemps pour enfin valider leur place en finale de la Ligue Europa. Après 90 minutes où les Phocéens n’ont cadré aucune frappe, ils se sont retrouvés menés 2-0 par les joueurs du Red Bull Salzbourg plus réalistes que les hommes de Rudi Garcia. Volontaires mais maladroits dans le denier geste, l'OM était loin d'être impuissant. Les grosses occasions de l’OM avaient d'ailleurs toutes pour origine le même homme, Dimitri Payet.

C’est donc en toute logique qu’en toute fin de match le but marseillais de Rolando sur corner soit la conséquence d’un corner de l’international tricolore. Toujours très dangereux sur coups de pieds arrêtés, l’ancien joueur de West Ham s’est une nouvelle montré essentiel pour l’OM cette saison en Coupe d’Europe. En signant sa septième passe décisive sur ce but extrêmement important, Dimitri Payet est plus que jamais le meilleur passeur de la Ligue Europa.









Payet un danger constant

Mais cette passe décisive sur corner à la 116ème minute pour Rolando qui venait de rentrer vient récompenser le capitaine phocéen qui n’a cessé de créer des occasions pour ses coéquipiers. Habile dans la construction du jeu et adroit dans ses transmissions du ballon, le numéro 10 de l’OM a su une nouvelle fois débloqué la situation, mais cela aurait pu intervenir plus tôt dans la rencontre.

Dimitri Payet avait en effet parfaitement trouvé Valère Germain en début de seconde période (52ème) mais l'ancien Monégasque manquait le cadre alors que le score était encore 0-0. Suite à un centre de l'infatigable Payet, Florian Thauvin voyait sa tête à l’entame du dernier quart d’heure repoussée par la barre (73ème). Avec du recul, il ne pouvait en être autrement.

Comme à l’aller, Payet allait trouver la situation. Double passeur décisif au Vélodrome il y a une semaine, Dimitri Payet a récidivé sur corner avec une nouvelle passe magistrale qui a débloqué la situation à 4 minutes de la fin de la prolongation. Même si le niveau de jeu n'a pas été celui escompté, l'essentiel est fait, l'OM est en finale en grande partie grâce à son numéro 10.