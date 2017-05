Ligue Europa : Manchester vise la passe de trois

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Si Manchester United gagne la finale de la Ligue Europa, ce soir face à l'Ajax Amsterdam, il deviendra le cinquième club à avoir remporté les trois coupes européennes avec la Juventus Turin, l'Ajax d'Amsterdam, le Bayern Munich et Chelsea.



Une finale qui a de l'allure



Dévalorisée il y a encore quelque temps, la Ligue Europa retrouve petit à petit du lustre et de l'intérêt. Et la finale de cette édition 2017 est là pour en attester. Sur la pelouse de Stockholm, deux grands d'Europe ont rendez-vous, et pas des moindres. Trois Ligues des champions côté anglais, quatre côté néerlandais. Manchester United et l'Ajax, qui seront aux prises ce mercredi à la Friends Arena, incarnent pour chacun une période dorée du foot européen.



Encore un effort pour Manchester



S'il sera aussi question de symbolique, deux jours après un attentat qui a causé la mort d'au moins 22 personnes, et si cette finale est surtout une chance inespérée pour les Mancuniens de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et de sauver une saison décevante à tous les étages, une autre distinction s'offre à eux : celle de rejoindre quatre autres institutions du football européen dans le cercle très fermé des vainqueurs des trois coupes d'Europe. A savoir la Ligue des Champions (anciennement la coupe des clubs champions), la Coupe de Coupes et la Ligue Europa (anciennement Coupe de l'UEFA). Ils sont aujourd'hui quatre clubs à appartenir à ce cercle - la Juventus Turin, l'Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et Chelsea - dont on vous détaille les palmarès ci-dessous :



JUVENTUS



Coupe des clubs champions / Ligue des champions : 1985 et 1996 Coupe de l'UEFA / Ligue Europa : 1977, 1990 et 1993 Coupe des vainqueurs de coupe : 1984.



AJAX AMSTERDAM



Coupe des clubs champions / Ligue des champions : 1971, 1972, 1973 et 1995 Coupe de l'UEFA / Ligue Europa : 1992 Coupe des vainqueurs de coupe : 1987.



BAYERN MUNICH



Coupe des clubs champions / Ligue des champions : 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013 Coupe de l'UEFA / Ligue Europa : 1996 Coupe des vainqueurs de coupe : 1967.



CHELSEA



Coupe des clubs champions / Ligue des champions : 2012 Coupe de l'UEFA / Ligue Europa : 2013 Coupe des vainqueurs de coupe : 1971 et 1998.

