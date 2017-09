Ligue Europa : Arsenal de retour 17 ans après

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En 2000, Arsenal affrontait Galatasaray en finale de la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europa. C’était la dernière fois que les Gunners commençaient une campagne en C3. Le match de jeudi contre Cologne sera donc pour eux un retour dans cette compétition, le club de Londres ayant terminé à la 5ème place en Premier League l’an passé.

Un retour 17 ans après la finale perdue contre le club Turc. A l’époque Wenger alignait Thierry Henry, Patrick Vieira, Marc Overmars, ou encore Nwanko Kanu et Emmanuel Petit. Une éternité… D’ailleurs les choses ont bien changé depuis. La preuve avec ces cinq éléments qui datent de l’an 2000 :





Zinédine Zidane avait encore des cheveux

Que le temps passe n’est-ce pas ? L’un des plus grands joueurs de l’histoire menait en 2000 les Bleus vers le titre au Championnat d’Europe organisé aux Pays-Bas et en Belgique, avec notamment le but de la qualification en demi-finale contre le Portugal et un autre but décisif en quart contre l’Espagne. Si aujourd’hui il utilise son talent sur les bancs du Real Madrid, il ne s’agit pas du seul changement. A l’époque ZZ avait une belle coupe de cheveux.









Emmanuel Macron était étudiant

En 2000, celui qui est devenu notre président le 14 mai 2017 était encore étudiant. Ce passionné de football préparait alors son DEA (Diplôme d’Etudes Appliquées, équivalent du M2 recherche) en philosophie à l’université Paris Nanterre dans l’ouest de la région parisienne.









On pouvait encore payer en Franc

L’Euro est devenu la nouvelle monnaie le 1er janvier 1999, mais en 2000, il était encore possible de payer en Franc. Les plus jeunes de nos lecteurs n’en ont peut-être aucun souvenir, mais pour mieux assurer la transition entre le Franc et l’Euro, les deux monnaies étaient conjointement disponibles.









Gladiator sortait au cinéma

En 2001, le film de Ridley Scott obtenait cinq oscars. Mais à l’époque de la finale de la Coupe de l’UEFA entre Arsenal et Galatasaray, le peplum sort au cinéma avec Russell Crowe en tête d’affiche. C’est l’un des premiers films du genre à avoir autant de succès. Parmi les récompenses, Gladiator obtient l’Oscar du meilleur film et celui du meilleur acteur.













La PS2 faisait son apparition

A cette époque Sony apportait une petite révolution avec la sortie de la Playstation 2 pour faire passer ses joueurs dans un nouveau monde virtuel. Plus puissante que la console originale Playstation, c’était une véritable innovation en 2000 avec des jeux comme God Of War, Final Fantasy, Grand Theft Auto ou Tomb Raider…