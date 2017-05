Ligue Europa - Auteur d'un somptueux coup franc, Rashford a lancé United vers la finale (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Délivré par un superbe coup franc de Marcus Rashford, Manchester United s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo (0-1), jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa, et pris une option sur la finale.

Le but en vidéo : Rashford a illuminé le Balaidos avec son coup franc

Loin d'être grandiose, Manchester United s'est imposé par la plus petite des marges sur la pelouse du Celta Vigo (0-1), jeudi soir en demi-finale aller de Ligue Europa, et a clairement pris une option pour la finale.

Auteur du seul but de la rencontre, Marcus Rashford a délivré les Red Devils grâce à un maître coup franc marqué à la 67e minute.













Le chiffre : 88,2%

Avec ce succès 0-1 à l'extérieur, Manchester United possède donc 88,2% de chance de se qualifier pour la finale de la C3.







Ils ont dit

Paul Pogba (Manchester united à beIN Sports :

"Concernant le but de Marcus, comme je le dis toujours, sur le terrain l'âge ne compte pas. Il réalise une belle saison. Il m'a dit qu'il le sentait avant de tirer le coup franc. Il l'a mise dedans, c'est le plus important.

Le manque de réalisme ? Ce soir, comme souvent, on a eu beaucoup d'occasions, donc ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que c'est beaucoup arrivé cette saison, il faut continuer de travailler là-dessus. Il faut continuer à s'en procurer : et ce qu'il faut faire, c'est marquer."







Ander Herrera (Manchester United - au micro de beIN Sports) :

"Oui on est en bonne position pour la qualification mais vous savez comment fonctionne cette compétition, tout peut se passer. Ils ont une bonne équipe. On a réussi un bon match, mais il faut respecter cet adversaire. Il ne faut pas se relâcher car ils ont des bons joueurs, des joueurs créatifs et dynamiques. Ce sera difficile. Il faudra se donner à 100%."