Ligue Europa : Aymeric Laporte a fêté son bicentenaire

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’un des défenseurs les plus talentueux de Liga a disputé ce jeudi son 200ème match sous les couleurs de l’Athletic Bilbao. Le Français est un cadre du club espagnol, et une référence en Espagne à seulement 23 ans.

Arrivé à Bilbao en 2010, Aymeric Laporte est devenu une référence sous les couleurs de Bilbao. Défenseur propre et dur sur l’homme, le gaucher réalise à chacune de ses apparitions des prestations solides. Très mature pour son âge, l’arrière central a fêté un petit anniversaire ce jeudi en Ligue Europa.





200 matches sous les couleurs de l’Athletic Bilbao

La performance est belle et mérite d’être signalée. Le natif d’Agen a été lancé dans l’équipe première en 2012 par Marcelo Bielsa alors qu’il était arrivé dans le club à 16 ans en 2010. Depuis cette période il n’a jamais quitté l’effectif, et le fait qu’il se soit imposé à Bilbao témoigne du talent du joueur.

En disputant le match de la première journée de la phase de groupe en Ligue Europa avec son club contre le Hertha Berlin (0-0), Aymeric Laporte a ainsi joué son 200ème match toute compétition confondue avec les Leones. Il a été aligné 145 fois en Liga (7 buts), à 19 reprises en Coupe du Roi (2 buts), 7 fois en Ligue des Champions, et 26 fois en Ligue Europa (1 but) sans oublier ses deux rencontres de Supercoupe d’Espagne.









Le seul étranger de l’effectif

Le fait d’être une pièce essentielle du dispositif des Rojiblancos de Bilbao tient bien sûr à son talent. Mais il est important d’insister sur ce point car le club possède une politique assez spéciale en matière de recrutement. Très attaché à son côté régional et à ses racines, l’équipe est composée de joueurs basques ou nés au pays basque.

Aymeric Laporte est ainsi le seul élément de l’effectif à ne pas être espagnol. Mais le fait qu’il ait des origines basques par l’un de ses grands-parents lui a permis d'être dans l'effectif et de ne le plus le quitter. Convaincu par les immenses capacités du joueur, l’équipe a donc fait une petite entorse à son règlement.













Aucun but encaissé en championnat cette saison !

Après Bixente Lizarazu, il s’agit donc du second Français à jouer avec l’Athletic Bilbao. Très propre dans sa relance et doté de qualités techniques supérieures à la moyenne, le Français est devenu un phénomène à Bilbao et en Liga au cours des années qu’il a passées en Espagne.

Il n’y a d’ailleurs rien d’étonnant à ce que le club n’ait pris aucun but depuis le début de la saison en championnat, et seulement 2 en Ligue Europa lors du tour préliminaire contre le Panathinaïkos (victoire 2-3). C’était le 17 août dernier. Depuis la défense emmenée par Laporte ne laisse plus rien passer.