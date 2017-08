Ligue Europa - Chapeaux, équipes qualifiées, horaires, calendrier : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de la C3

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le tirage au sort

Il aura lieu le vendredi 25 août à 13h00 heure française au Forum Grimaldi à Monaco.

Les chapeaux

Chapeau 1

Arsenal FC (ANG) - Coefficient UEFA : 105.192

Zenit Saint-Petersbourg (RUS) : 87.106

Olympique Lyonnais (FRA) : 68.833

Dynamo Kiev (UKR) : 67.526

Villarreal CF (ESP) : 64.999

Athletic Club (ESP) : 60.999

SS Lazio (ITA) : 56.666

AC Milan (ITA) : 47.666

Viktoria Plzeň (RTC) : 40.635

RB Salzburg (AUT) : 40.570

FC Copenhague (DAN) : 37.800

Sporting Braga (POR) : 37.366

Chapeau 2

FC Steaua Bucarest (ROU) : 35.370

Ludogorets Razgrad (BUL) : 34.175

BATE Borisov (BLR) : 29.475

Everton (ANG) : 29.192

Young Boys Berne (SUI) : 28.915

Olympique de Marseille (FRA) : 28.333

Real Sociedad (ESP) : 27.499

Maccabi Tel-Aviv (ISR) : 23.375

Lokomotiv Moscou (RUS) : 20.606

Austria Vienne (AUT) : 17.070

Hertha Berlin (ALL) : 16.899

Nice (FRA) : 16.833

Chapeau 3

Astana (KAZ) : 16.800

Partizan (SER) : 16.075

Hoffenheim (ALL) : 15.899

FC Cologne (ALL) :15.899

Rijeka (CRO) : 15.550

Vitória SC (POR) : 14.866

Atalanta Bergame (ITA) : 14.666

Zulte Waregem (BEL) : 14.480

Zorya Luhansk (UKR) : 13.526

Rosenborg BK (NOR) : 12.665

FC Sheriff Tiraspol (MDA) : 11.150

Hapoel Beer-Sheva (ISR) : 10.8758

Chapeau 4

Apollon Limassol (CHY) : 10.710

İstanbul Başakşehir (TUR) : 10.340

Konyaspor (TUR) : 9.840

Vitesse Arnhem (NED) : 9.212

Slavia Prague (RTC) : 8.135

Etoile Rouge Belgrade (SRB) : 7.325

Skënderbeu (ALB) : 6.825

AEK Athènes (GRE) : 6.580

Zlín (RTC) : 6.635

Lugano (SUI) : 6.415

Vardar Skopje (MAC) : 5.125

Östersund (SWE) : 3.945









Les absents :

Ajax Amsterdam (Finaliste en titre - Première saison sans coupe d'Europe depuis 1990/1991)

Galatasaray SK

Fenerbahce

PAOK

Dinamo Zagreb

Girondins de Bordeaux

PSV Eindhoven

Sparta Prague

La Gantoise