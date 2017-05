Ligue Europa - Face à l'Ajax, l'OL veut aller conquérir sa première finale européenne

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ajax Amsterdam / OL (18h45) : Un géant européen endormi, face à un jeune européen revanchard





Quelques heures avant Monaco, l’Olympique Lyonnais va également jouer son destin européen. En déplacement sur la pelouse d’un géant européen, l’Ajax d’Amsterdam, mercredi (18h45), le club rhodanien va pouvoir mettre de côté tous ses tracas hexagonaux et tenter d’aller conquérir sa première finale européenne.





Si la C3 n’avait jamais constitué un défi pour les Gones, plutôt branchés Ligue des champions depuis ses grandes années de domination au cœur des années 2000, elle l’est devenu au fil du temps après une sortie prématurée en C1 en décembre. Un titre, une qualification directe en phase de groupes de la prochaine édition de la « Champions », la Ligue Europa a des atouts que personne ne peut nier. A Lyon, de réécrire son histoire.





L'Ajax croît plus que jamais en son système formateur





Même face à une équipe ultra rajeunie, menée par une nouvelle génération brillante (Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt), elle-même bien entourée par des joueurs en passe de confirmer (Daavy Klaasen, Hakim Ziyech), et des cadres (Lasse Schöne), rien ne sera simple pour les hommes de Bruno Génésio. Les Lyonnais auront l’avantage de recevoir lors du match retour.





Absent du dernier carré d’une compétition européenne depuis vingt ans, l’Ajax, dont le modèle formateur s’est heurté au mur de la non-innovation, de générations plus creuses et de la période d’après arrêt Bosman, est revenu pointer le bout de son nez au moment où on l’attendait le moins, surtout après sa déconvenue en barrages de la C1 face à Rostov l’été dernier. Les géants européens, même endormis, ne meurent jamais.

















Compositions probables : Lacazette absent, Fekir évoluera en pointe





Ajax Amsterdam



Onana (G) - Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes (4-3-3)



Absents : Veltman (suspendu), Viergever (suspendu)





Incertains : Traoré (genou), Sinkgraven (genou)





Olympique Lyonnais





Lopes (G) - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tousart - Tolisso, Cornet, Valbuena – Fekir (4-2-3-1)







Absents : Rybus (récupération), Lacazette (cuisse)













Ils ont dit





Peter Bosz (Ajax Amsterdam)





"Il n'y a que des bonnes équipes en demi-finales. Lyon et l'Ajax remplissent ce critère. On devra être à notre meilleur niveau lors des deux matches pour atteindre la finale, c'est notre objectif."





Bruno Génésio (OL)





"On doit garder nos chances pour le match retour tout en jouant notre jeu, comme on l’a fait à Besiktas. Ça sera un match très ouvert. On va jouer une très belle équipe qui propose un jeu très offensif avec des attaquants rapides."

"Il faut faire abstraction de tout ce qui a été dit au sujet de notre tirage. Peu importe le résultat demain soir, tout sera encore possible lors du match retour. Je mets en garde mes joueurs contre un excès de confiance."



Sources déclarations : UEFA.com

Les chiffres du match





Olymipque Lyonnais





3 – C’est la troisième demi-finale européenne pour l’Olympique Lyonnais après la Coupe des coupes (1692/1963) et la Ligue des champions (2009/2010).





5/6 – L’OL est parvenu à marquer un but à l’extérieur lors de 5 de ses 6 sorties en Ligue Europa cette saison.









Ajax Amsterdam





0 – En quatre confrontations face à l’Olympique Lyonnais en coupes d’Europe, l’Ajax Amsterdam est invaincu. Bilan : 2 victoires, 2 matches nuls.





12 – L’Ajax d’Amsterdam est invaincu à domicile en coupes d’Europe depuis 12 rencontres. Bilan : 7 victoires, 5 matches nuls.





3 – Seulement trois joueurs de l’effectif de l’Ajax ont atteint ou dépassé le cap des 30 ans : Diederik Boer (36 ans, gardien remplaçant), Heiko Westermann (33 ans, défenseur), Lasse Schöne (30 ans, milieu de terrain)





20 – Sur les 27 joueurs qui composent l’effectif de l’Ajax, 20 d’entre eux ont moins de 23 ans.





14 – L’Ajax compte également 14 joueurs ayant 20 ans ou moins dans son effectif.





12 – L’Ajax a directement formé 12 des 27 joueurs de son effectif dans son centre de formation.