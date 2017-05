Ligue Europa : José Mourinho lance les hostilités pour la finale

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le match a déjà commencé entre Manchester United et l’Ajax Amsterdam. Les deux formations se retrouveront en finale de la Ligue Europa le 24 mai prochain. Mais José Mourinho a d’ores et déjà lancé les hostilités, affirmant que le club batave n’aurait pas dû disputer la Ligue Europa.







« Une équipe ne devrait pas disputer deux compétitions européennes lors de la même saison »

Le mécontentement de José Mourinho vient du fait que l’Ajax a disputé la Ligue des Champions en début de saison. Eliminés en août au stade des barrages pour la C1, les Néerlandais ont ensuite été repêchés en Ligue Europa, ce qui déplait fortement à l’entraîneur de Manchester United : « Je pense que si une équipe va en Ligue des Champions, puis ne se qualifie pas, elle devrait rentrer à la maison, sans avoir l’opportunité de jouer en Ligue Europa. Je pense qu’une équipe ne devrait pas disputer deux compétitions européennes lors de la même saison. Je crois que la Ligue Europa, c’est pour les équipes qui disputent la Ligue Europa depuis le début comme nous. »









Manchester United sur une mauvaise dynamique

Les mauvaises langues diront que le « Special one » se trouve dès à présent des excuses pour expliquer une éventuelle défaite en finale de l’épreuve. Il faut dire que Manchester United ne connaît pas de très bons résultats ces derniers temps. Les coéquipiers de Paul Pogba n’ont connu qu’un seul succès lors de leurs cinq dernières sorties, c’était en demi-finale aller de l’épreuve contre le Celta Vigo (0-1). L’Ajax a quant à elle remporté 3 de ses 5 derniers matches, terminant à 1 point de Feyenord, champion des Pays-Bas.

Les Red Devils se contenteront eux d’une sixième place en Premier League, à plus de 20 points de Chelsea ! Qualifié pour la Ligue Europa pour la saison prochaine, Manchester United peut néanmoins encore croire à la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra remporter la Ligue Europa et ainsi disputer le tour préliminaire de la C1. Mais à ce sujet, José Mourinho n’a rien trouvé à redire, et n’y trouve visiblement rien d’illogique.













