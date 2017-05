Ligue Europa - L'Ajax défie les lois de la logique : les chiffres à savoir sur le bourreau de l'OL

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

22 - Une moyenne d'âge de 22 ans et 187 jours

Vous ne rêvez pas : l'équipe qui a collé 4-1 à l'Olympique Lyonnais en demi-finale aller de Ligue Europa possède une moyenne d'âge très basse : 22 ans et 187 jours à peine.









10 / 25 - L'Ajax a débuté la rencontre avec 10 joueurs de moins de 25 ans

Dans le onze aligné par Peter Bosz, 10 joueurs étaient âgés de moins de 25 ans au coup d'envoi.

Le joueur le plus jeune sur la pelouse, Matthijs de Ligt, devenu en mars dernier le plus jeune international néerlandais de l'histoire, avait tout juste 17 ans.

Le plus vieux, le Danois Lasse Schöne, en avait 30. Le maître artilleur danois était d'ailleurs le seul joueur de plus de 25 ans à avoir débuté la rencontre chez les Néerlandais.





4 / 1995 - Marquer 4 buts en 1/2 de coupe d'Europe : l'Ajax remonte le temps

La dernière fois qu'un club néerlandais avait passé 4 buts ou plus à son adversaire en demi-finale de coupe d'Europe, c'était... en 1995. Il a fallu attendre 22 ans. Ni le Feyenoord (C3 - 2001/2002), PSV (C1 - 2004/2005)



Lors de la saison 1994/1995 l'Ajax de Louis van Gaal, mené par la génération Clarence Seedorf, Marco Overmars, Franck et Ronald de Boer, Patrick Kluivert et Jari Litmanen, avait claqué un cinglant 5-2 au Bayern Munich lors de la demi-finale retour et s'était hissé en finale. Une finale qu'il avait remporté face au Milan (1-0). Cette équipe est la dernière de l'histoire de l'Ajax à avoir ramené un trophée européen.















16 - Le nombre de tirs cadrés de l'Ajax face à l'OL



Ce total de 16 tirs cadrés est un record absolu en phase à élimination directe de Ligue Europa. Jamais un club n'avait été aussi "adroit" face au but adverse.













3 - Le nombre de passes décisives d'Hakim Ziyech

Le dépositaire du jeu de l'Ajax, attendu au tournant après son excellente saison qui lui a offert le statut de meilleur créateur d'occasions en Europe (selon les chiffres d'OPTA), a répondu aux attentes avec la manière. Il a non seulement sorti une prestation aboutie mais également délivré trois passes décisives.







D'autres chiffres sur l'Ajax





0 – En cinq confrontations face à l’Olympique Lyonnais en coupes d’Europe, l’Ajax Amsterdam est invaincu. Bilan : 3 victoires, 2 matches nuls.



13 – L’Ajax d’Amsterdam est invaincu à domicile en coupes d’Europe depuis 13 rencontres. Bilan : 8 victoires, 5 matches nuls.



20 – Sur les 27 joueurs qui composent l’effectif de l’Ajax, 20 d’entre eux ont moins de 23 ans.



14 – L’Ajax compte également 14 joueurs ayant 20 ans ou moins dans son effectif.

3 – Seulement trois joueurs de l’effectif de l’Ajax ont atteint ou dépassé le cap des 30 ans : Diederik Boer (36 ans, gardien remplaçant), Heiko Westermann (33 ans, défenseur), Lasse Schöne (30 ans, milieu de terrain)



12 – L’Ajax a directement formé 12 des 27 joueurs de son effectif dans son centre de formation.