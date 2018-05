Ligue Europa : Lacazette – Griezmann, duel entre meilleurs amis

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Très bons amis et complices dans la vie, Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann se retrouvent ce jeudi soir pour une demi-finale explosive entre l’Atletico Madrid et Arsenal. Les deux joueurs comme leurs deux équipes n’ont pu se départager à l’aller, et pour ce match retour, ces deux attaquants internationaux seront encore les atouts offensifs principaux de leurs deux clubs.





Lacazette, 7 buts lors des 7 derniers matches

L’ancien Lyonnais n’était pas convoqué lors du déplacement des Gunners sur la pelouse de Manchester United le week-end dernier. Il a donc été forcé de marquer une pause dans la belle série qui est la sienne depuis son retour de blessure. Lors des 7 dernières rencontres qu’il a jouées, Alexandre Lacazette a en effet trouvé le chemin des filets à 7 reprises !

Auteur de 13 buts en 30 matches de championnat, l’attaquant des Gunners a marqué 3 fois en autant d’apparitions en Ligue Europa. Sa première saison sous ses nouvelles couleurs est d’ores et déjà réussie, mais le buteur des Gunners peut encore améliorer ses brillantes statistiques lors du déplacement sur la pelouse de l’Atletico Madrid. Le match aura sans doute une saveur particulière pour lui qui s’était déjà arrêté à ce stade de la compétition la saison dernière avec l’Olympique Lyonnais.

















Griezmann, 20 buts en 26 matches en 2018

Depuis le début de l’année, Antoine Griezmann est en plein réussite. Alors qu’il avait connu un petit manque d’efficacité sur les derniers mois de 2017, son rendement avec les Colchoneros est à présent remarquable. Depuis janvier, il a disputé 26 matches toutes compétitions confondues et le numéro 7 madrilène a marqué 20 buts sur ce laps de temps.

Décisif et sachant faire marquer, il est pour beaucoup pour la deuxième place des Rojiblancos en Liga et le beau parcours du club en Ligue Europa. Buteur à l’aller contre les Gunners, Griezmann s’était également illustré contre le Sporting en 1/4 (1 but) face au Lokomotiv Moscou en 1/8 de finale (1 réalisation en 30 minute de jeu) et contre Copenhague en 1/16 (1 but). Lui aussi préservé en Liga le week-end dernier en vue du match de Ligue Europa ce soir, ce sera une belle opportunité pour Antoine Griezmann d’effacer la déception de la saison dernière où l’Atletico s’était incliné déjà en demi-finale d’une Coupe d’Europe. C’était en Ligue des Champions contre le Real Madrid.