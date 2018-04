Ligue Europa : Lacazette voit double, Griezmann remercie Mathieu

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Favoris de la compétition, Arsenal et l'Atlético de Madrid n'ont pas déçu jeudi soir en quarts de finale aller de Ligue Europa. A défaut d'une victoire d'un club français (Marseille s'inclinant à Leipzig, 1-0), les joueurs tricolores ont été dans les bons coups (mais aussi les moins bons) avec leurs clubs.





Grâce à Lacazette, Arsenal entrevoit les demies

Lacazette is back. De retour de blessure, l'ancien Lyonnais fait parler de lui. Et en bien. Buteur dimanche dernier en Premier League, lors de la victoire d'Arsenal face à Stoke (3-0), Lacazette a remis ça en Ligue Europa. Mieux, il a inscrit un doublé qui permet aux Gunners d'envisager sereinement le match retour sur la pelouse du CSKA Moscou (4-1). Sur fond de tensions diplomatiques entre Royaume-Uni et Russie, Arsenal a rempli sa mission et se rapproche de son objectif de fin de saison : remporter la C3. Sans cela, il y aura peu de chances de voir les « Canonniers » disputer la Ligue des champions l'an prochain, eux qui sont distancés en Championnat (6es à 13 points de la 4e place synonyme de C1). Visiblement, Alexandre Lacazette avait bien compris l'enjeu. Après l'ouverture du score de Ramsey (9e), puis l'égalisation de Golovin pour les Moscovites (15e), l'international tricolore a transformé un penalty obtenu par Özil (23e). Il a ensuite trompé une deuxième fois Akinfeev, dans le jeu cette fois-ci, après un enchaînement contrôle du droit et frappe du gauche (35e), imitant ainsi Ramsey qui avait, lui aussi, réalisé un doublé peu avant (28e).





Lacazette peut exulter : il a inscrit un doublé face à Moscou





« Grizou » remercie... Mathieu

Il ne fallait pas arriver en retard au Wanda Metropolitano jeudi soir, où l'Atlético n'a pas mis bien longtemps à trouver le chemin des filets sur une offrande adverse. Après seulement 22 secondes de jeu, les Espagnols ont pris l'avantage au score face au Sporting, lorsque Diego Costa intercepta une passe pas assez appuyée de Sebastian Coates pour ensuite servir Koke. Le deuxième but fut encore un cadeau, avec des Français soufflant le chaud et le froid. Avant la pause, Jérémy Mathieu s'est « troué » en tentant d'intercepter une passe de Saul Nigez. Antoine Griezmann n'en demandait pas tant. L'attaquant français prenait de vitesse la défense avant d'ajuster Rui Patricio (40e). Voilà désormais « Grizou » impliqué dans 17 buts lors de ses 11 derniers matches avec l'Atlético (13 buts et 4 passes), toutes compétitions confondues. Battus 2-0, les Portugais n'ont pourtant pas démérité. Ils ont eu la possession du ballon (58%) et les situations pour inscrire ce si important but à l'extérieur. Mais Martins a perdu son face à face avec Oblak (32e), Coates a manqué de promptitude (65e) et Monteiro n'a pas trouvé le cadre (90e+2).





Les résultats des quarts de finale aller de la Ligue Europa :

RB Leipzig - Marseille 1-0

Atlético de Madrid - Sporting Portugal 2-0

Lazio Rome - RB Salzbourg 4-2

Arsenal - CSKA Moscou 4-1