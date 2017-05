Ligue Europa – Lyon a sombré à Amsterdam : les buts de la défaite en VIDEO

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les buts : la classe biberon de l’Ajax a montré les crocs, Valbuena a entretenu l’espoir

1-0 (25e) - Grâce à un coup de tête, Traoré a lancé l’Ajax vers le succès

Servi sur un plateau par un excellent coup franc d’Hakim Ziyech, Bertrand Traoré a ouvert le score grâce à une légère déviation de la tête.











2-0 - Kasper Dolberg a fait plonger l'OL dans le doute



Suite à un dégagement raté d’Anthony Lopes, Bertrand Traoré gagne un duel aérien et lance Kasper Dolberg en profondeur dans la surface. Le Danois ne tremble pas et trompe le portier de l’OL avec une belle frappe croisée.











3-0 - Younes a porté l'estocade aux Gones



Suite à une perte de balle de Lucas Tousart, Amir Younes est décalé sur le côté gauche. Il entre dans la surface, se met sur son pied droit, et enroule une frappe qui trompe Anthony Lopes.













3-1 - Valbuena a entretenu l'espoir

Le but de l'espoir pour l'OL. Tout part d'un centre de Christophe Jallet depuis le côté droit : le dégagement plein axe de Lasse Schöne profite à Mathieu Valbuena qui trompe Andre Onana avec une frappe enroulée à mi-hauteur du droit.













4-1 - Traoré s'est offert un doublé et a ouvert les portes de la finale à l'Ajax





Servi aux 5,50 mètres par Hakim Ziyech, Bertrand Traoré a marqué le 4e et dernier but de la rencontre et redonné un avantage de trois buts à l'Ajax.













Le chiffre : 11%

Ce sont les chances de qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale de la C3 selon le quotidien L'Equipe qui a pris en compte tous les 4-1 encaissés à l'extérieur lors des matches aller en coupes d'Europe.













A retenir





5 - En cinq confrontations, l'OL n'a jamais réussi à battre l'Ajax Amsterdam. Bilan : 3 défaites (2 en Ligue des champions, 1 en Ligue Europa, pour 2 matches nuls (en Ligue des champions).





3 - Avec cette défaite subie avec trois buts d’écart (3-1), Lyon a subi la plus large défaite d’un club français en demi-finale de C3 (OPTA).









Bonus Téléfoot : Justin, l'autre Kluivert