Ligue Europa : Lyon change tout en deux minutes !

Alors que l’OL a fait de la Ligue Europa son objectif de fin de saison, sa rencontre contre le Besiktas aurait pu briser ses rêves de coupe d’Europe. Une très belle deuxième période a permis aux Lyonnais de croire encore aux demi-finales. Le tout dans un contexte très particulier…





Tout change en deux minutes pour Lyon !

Après les incidents de Dortmund, le football avait repris ses droits ces derniers jours. Mais le manque de civilité de certains pseudo-supporters a empêché le match Lyon Besiktas de commencer à l’heure. Avec plus de 45 minutes de retard suite à des échauffourées dans les tribunes, le football reprenait sa place, mais les Olympiens se faisaient surprendre dès le premier quart d’heure sur coup de pied arrêté. Talisca lançait Babel qui ouvrait le score du droit. Malgré la reprise sur la barre de Fekir (19ème), les hommes de Bruno Genesio ne parvenaient à revenir à la marque lors des 45 premières minutes.

C’est dans les dernières instants de la rencontre que tout allait changer. En deux minutes seulement, après une seconde période très bien maitrisée, l’OL égalisait grâce à Tolisso. A peine le temps de célébrer, et les coéquipiers de Lacazette repartaient à l’assaut des buts du Besiktas et profitaient d’une grossière erreur du gardien Fabri. Après avoir avoir crocheté Fekir, il perdait le ballon face à Morel qui marquait dans le but vide ! (2-1, 85ème) !





Une réelle chance pour le retour

L’Olympique lyonnais oscille entre le bon et le moins bon à l’image de ses deux mi-temps face au Besiktas. La victoire les place malgré tout dans une situation convenable avant le retour, mais avec ce but à l’extérieur du Besiktas, le droit à l’erreur n’est pas autorisé pour Lyon. Bonne nouvelle, les Turcs ont tout le temps concédé un but au moins à domicile lors de leurs matches en Coupe d’Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa) !

A Lyon de continuer cette série jeudi prochain pour ce quart de finale retour dans une ambiance qui s’annonce très chaude !