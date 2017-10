Ligue Europa : L'altercation entre Lopes, Williams et un supporter [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré le beau succès de Lyon contre Everton, le moment de la soirée aura sans doute été l’altercation qui a eu lieu à l’heure de jeu. Le capitaine d’Everton et un « supporter » ont dépassé les bornes.

Il y avait de la tension à Goodison Park jeudi soir. La réception de Lyon était la dernière chance des Toffees de viser l’une des premières places qualificatives pour les seizièmes de finale. Sur la pelouse Lyon s’est imposé, et le spectacle offert par certains joueurs d’Everton et ses supporters a été déplorable.





Williams échappe au rouge par miracle

On joue la 64ème minute de jeu. Sur un corner d’Everton qui est mené 0-1, le ballon arrive au second poteau et va être récupéré sans problème par Anthony Lopes. Ou presque sans problème car Ashley Williams, le capitaine d’Everton vient charger le portier lyonnais. Une faute incontestable qui va entraîner un attroupement qui va aboutir à une bagarre générale où les Lyonnais ont su garder leur calme malgré les mauvais gestes du numéro 5 d’Everton. Le Gallois de 33 ans échappera au carton rouge mais les images pourraient lui valoir une suspension après-coup.









Un supporter avec son enfant se mêle à la bagarre

Mais ce fait de jeu a pris une autre dimension la participation des supporters dans cette altercation. L’incident se déroulant à proximité des tribunes, les Anglais présents se sont rapprochés de l’attroupement créé par les joueurs.

Et c’est là qu’une scène surréaliste a été captée par les équipes de télévision. On y voit un « supporter » venir porter des coups au gardien de l’OL. Le pire dans son attitude c’est qu’il porte son enfant avec son bras gauche et avec son autre bras il tente de s’en prendre à Anthony Lopes. Sans aucun doute, il ne remportera ni le prix de supporter de l’année, ni celui de père de l’année.