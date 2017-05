Ligue Europa : Morel, Tolisso et Lacazette dans l'équipe de la saison

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

L'UEFA a dévoilé l'équipe de la saison saison en Ligue Europa. Trois lyonnais figurent dans cette liste de 18 joueurs : Jérémy Morel, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. On y retrouve également Paul Pogba, ou encore la nouvelle recrue de Monaco Youri Tielemans.

L'Olympique Lyonnais est bien représenté de l'équipe de la saison en Ligue Europa, dévoilée jeudi par l'UEFA. Jérémy Morel avec les défenseurs, Corentin Tolisso avec les milieux et Alexandre Lacazette avec les attaquants font partie des 18 joueurs listés par les observateurs techniques de l'UEFA.





Lacazette 4ème meilleur buteur

Avec 6 buts en 8 matchs, Alexandre Lacazette termine 4ème meilleur buteur de la compétition derrière Giuliano (Zénith, 8 buts), Edin Dzeko (AS Rome, 8 buts) et Aritz Aduriz (Athletic Bilbao, 7 buts). Corentin Tolisso et Jérémy Morel terminent respectivement avec 2 et 1 buts au compteur. Ils avaient notamment inscrit les deux buts lyonnais lors du quart de finale aller contre le Besiktas permettant à leur équipe de s'imposer 2-1 dans les derniers instants de la rencontre.

Pogba également présent

Paul Pogba, buteur lors de la finale contre l'Ajax Amsterdam mercredi (2-0) est lui aussi dans la sélection des 18 meilleurs joueurs de la compétition. Il est accompagné de 7 autres de ses coéquipiers à Manchester United : Sergio Romero, Eric Bailly, Daley Blind, Antonio Valencia, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan et Zlatan Ibrahimovic.

A noter également la présence de Youri Tielemans, la nouvelle recrue de l'AS Monaco, seul joueur d'Anderlecht représenté dans cette liste.