Ligue Europa : Pourquoi l'OGC Nice doit espérer une victoire de l'Ajax !

Ce mercredi soir, à 20h45, l'Ajax d'Amsterdam affronte Manchester United en finale de la Ligue Europa. Et une victoire de l'Ajax rendrait de fiers services à l'OGC Nice. Explications.

Pour la finale 2017 de la Ligue Europa, le mot d'ordre est simple du côté de l'OGC Nice : "Allez l'Ajax !" Ceci pour une raison simple : éviter le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions et accéder directement aux barrages de la prestigieuse épreuve européenne !

Un tour en moins pour Nice ?

Si l'Ajax d'Amsterdam bat ce soir Manchester United, le club néerlandais sera directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions car les deux finalistes de la Ligue des champions, le Real et la Juventus, sont déjà qualifiés pour la prochaine C1.

Or, avant la finale, l'Ajax est seulement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, en raison de sa deuxième place dans le championnat des Pays-Bas (Feyenoord a été sacré champion). En s'imposant, l'Ajax libérerait ainsi une place de barragiste au profit de l'OGC Nice.

Et à Nice, cette idée fait saliver car le troisième tour préliminaire arrive très (trop ?) tôt dans la saison : tirage au sort le 14 juillet ; aller le 25 ou le 26 juillet ; retour 1er et 2 août. En revanche, les barrages de la C1 se déroulent bien plus tard : tirage au sort le 4 août ; aller 15 ou 16 août ; retour 22 ou 23 août.

Tombeur de Lyon en demi-finale, l'Ajax pourrait ainsi se rattraper en offrant une semaine de vacances en plus aux Aiglons.

