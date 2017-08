Ligue Europa - Pour la première fois depuis 51 ans, l'Ajax ne disputera pas une coupe européenne

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'Euro-Ajax tombe haut





Après l’euphorie du printemps européen, c’est le temps de la désillusion pour l’Ajax. Eliminé en barrage de la Ligue Europa, jeudi soir sur la pelouse de Rosenborg (0-1, 2-2), qui émerge lui aussi à nouveau en Europe, le club amstellodamois a subi une immense déconvenue en tombant avant le tour principal de la C3. Une C3 qui aurait dû constituer une bouée de sauvetage idéale après sa sortie au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face à Nice. Beau finaliste de la dernière édition de la compétition, l’Ajax avait subi en mai dernier une défaite frustrante mais logique face au méthodique Manchester United de José Murinho (2-0).





Friable défensivement et inefficace devant, l’Ajax est apparu loin du niveau montré face à l’OGCN en Ligue des champions, où il avait à nouveau l’étendue de ses qualités offensives et son sens du jeu. Cette chute prématurée est quasi-historique : cela faisait 51 années que le club aux 4 Ligue des champions n’avait pas disputé le tour principal d’une coupe d’Europe.













La dernière fois que l’Ajax n’avait pas figuré dans les registres en Europe remonte à la saison 1965/1966 où il avait payé une piteuse 13e place en Eredivisie quelques mois plus tôt et laissé le Feyenoord Rotterdam disputer la Coupe d’Europe des Clubs Champions. Depuis l’exercice 1966/1967, l’Ajax avait toujours disputé la phase finale d’une coupe européenne. Il est d’ailleurs le seul club avec la Juventus Turin à avoir remporté les trois coupes européennes (C1, C2 (disparue en 1999) et C3) et la Supercoupe d’Europe.





La dernière fois que l’Europe n’avait pas vu le magnifique maillot rouge et blanc du club néerlandais remonte à un peu plus tôt, lors de la saison 1990/1991 où l’Ajax avait dû purger une année de suspension en coupe d’Europe. L’UEFA avait sévèrement sanctionné l’Ajax suite au célèbre "Staafincident" survenu dans l’ancienne et mythique enceinte du club, le De Meer Stadion. Le 27 septembre 1989, des hooligans avait envoyé une barre de métal sur le portier de l’Austria Vienne, Franz Wohlfahrt et envoyé leur club vers une suspension initiale de deux ans, avant que l’UEFA ne revoie sa copie. Cet incident avait notamment incité les dirigeants à construire l’ArenA d’Amsterdam, inaugurée en août 1996.