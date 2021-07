Ligue Europa : le PSG veut se relancer contre Benfica

Avant un déplacement périlleux dimanche à Marseille, le PSG tentera de se qualifier en Ligue Europa contre Benfica jeudi soir. Histoire de relancer la machine dans un contexte difficile.

Dernier club français engagé en Coupe d'Europe suite aux éliminations de Marseille et Lyon en Ligue des Champions cette semaine, le PSG tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa contre Benfica.



Le PSG est-il en crise ?

Depuis quelques heures, les articles pullulent sur une crise au PSG. Une crise dans un club bien installé cette saison dans les cinq premiers du championnat, qualifié pour une demi-finale de Coupe de France, et s'apprêtant à jouer un 8e de finale de Ligue Europa contre Benfica. Certes, les rumeurs de tensions entre Leproux et Bazin d'un côté, Nenê et le reste de l'équipe de l'autre, ou les accrochages de Kombouaré avec les joueurs permettent de remplir les colonnes des journaux sportifs. Mais de là à parler de crise...



Benfica sera comme chez lui

Au-delà de ces querelles internes, communes à n'importe quel club, la réelle difficulté pour le PSG viendra déjà du public. Pour la première fois de la saison, le PSG évoluera à l'extérieur... au Parc des Princes. L'importante communauté portugaise de la Capitale annonce en effet un stade acquis à la cause lisboète. Sans parler de la qualité des joueurs de Benfica, victorieux 2-1 au match aller.



L'honneur de la France en Coupe d'Europe

Pourtant, les hommes d'Antoine Kombouaré vont devoir faire face à tous ces éléments contraires car l'honneur de la France est en jeu. Une élimination du PSG jeudi soir serait ainsi synonyme de zéro club français en quart de finale de Coupe d'Europe. Il ne s'agit pas simplement d'honneur, mais de points perdus à l'indice UEFA et donc de nombre de places qualificatives pour les compétitions européennes.



Le coup d'envoi de PSG - Benfica sera donné jeudi, 19h, au Parc des Princes (Paris).